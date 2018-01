A fines de septiembre habrá renovación de autoridades en la sociedad de fomento. “Veremos cómo se rearma, aunque siempre vamos a caer los mismos porque no hay gente que se quiera sumar”, se lamenta Daniel Giapor.

Según dice, “criticar, critican muchos, pero cuando hay que acercarse para formar una lista, no viene nadie”. Y agrega: Me siento un poco enojado por el vecino. La gran mayoría de los que están viviendo en el Plan Federal no paga los $ 234 pesos de cuota de su casa, y después son los primeros en criticar que no lleguen las obras al barrio. También se cuestiona al fomentista, pero nunca participan”.

En ese contexto, convocan a los vecinos a participar de la entidad: “A veces no juntamos 60 personas para las asambleas, en un barrio muy grande, en el que vive mucha gente y en donde son grandes también las necesidades”.