Petrecca presentó los nuevos baños del Complejo General San Martín

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, presentó este miércoles los nuevos baños del Complejo San Martín, que fueron refaccionados con el fin de mejorar las prestaciones que se brindan a los miles de niños y adultos que asisten diariamente al lugar.

Durante la presentación estuvieron presentes, además, el subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Daniel Pueyo; la directora de Educación, Fabiana Sienra; la inspectora jefa Distrital, Emilse Marini; la inspectora de Educación Física Andreína Arostegui; concejales y consejeros escolares, entre otras autoridades.

Este es parte de nuestro compromiso con la educación y con la jornada extendida. Pablo Petrecca Jefe comunal de Junín.

Los baños y vestuarios están totalmente renovados, con todas las condiciones. Pablo Petrecca Jefe comunal de Junín.

"Esto es parte de nuestro compromiso con la educación y con la jornada extendida. Es una obra muy importante que estamos llevando a cabo en el complejo San Martín, una inversión que hacía mucho que no se hacía y hoy ya podemos estar viendo una pequeña etapa terminada", afirmó Petrecca.

"Los baños y vestuarios están totalmente renovados, con todas las condiciones que tienen que tener los chicos y también se hicieron baños para personas con discapacidad, que no existían", agregó el intendente y destacó el fuerte trabajo que realiza el municipio en materia de integración e inclusión.

"Ver cómo avanzan estas obras es una satisfacción, porque durante el día hay cientos de chicos y adultos que recorren y hacen uso de estas instalaciones, que son públicas y son de todos. Había baños que no estaban en condiciones, no había agua potable, no había gas, cañerías muy viejas que había que refaccionar", indicó Petrecca.