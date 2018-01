La escasez de agua preocupa a los productores agropecuarios de la zona

Luego de un 2017 con innumerables pérdidas económicas a causa de las devastadoras inundaciones que azotaron la región, esta vez es la escasez de agua en los campos la que vuelve a complicar al sector que espera con ansias las probables lluvias del fin de semana que alivien el panorama y den respiro para el desarrollo del maíz y la soja de segunda.

Rosana Franco, presidenta de la Federación Agraria Filial Junín, se refirió a un “déficit de agua con un estrés hídrico que esperamos que se revierta en estos diez o quince días porque si bien hay soja de primera atrasada por la poca lluvia, la de segunda está queriendo crecer entre la paja y el trigo, sumado al maíz en plena floración, así que estamos necesitando un vuelco de agua para que siga creciendo y haga la espiga”.

Es posible que si llueve el fin de semana se alivie la situación, como indicó Gastón Paz, especialista en remates ganaderos a Democracia.

“Puede que alivie la situación, el estrés hídrico de muchos de los cultivos es importante, en una amplia zona de la república Argentina, especialmente en la Pampa Húmeda, que está actualmente con poca humedad de reserva en suelo para lo que consumen los cultivos hoy”, indicó y agregó que, “además de esto hay sojas atrasadas en la siembra, que todavía no ha cerrado el surco y que sufren más en este período de nacimiento, además de lo que pasa con el maíz que está en plena etapa de floración. Eso va a repercutir en los rindes de la cosecha”.

Poco alentador

Como si fuera poco, el pronóstico no es muy alentador y según Rosana Franco, “se habla de 10 o 20 milímetros de agua para este viernes en la zona de Junín. Pero si nos guiamos por los días y la actitud de los animales no sé si va a llover mucho. Los animales característicos de la lluvia no se ven, no se escuchan. El panorama es un poco complicado pero tenemos esperanzas de que en quince días o menos pueda revertirse”.

Las lluvias e inundaciones que afectaron el noroeste el año pasado suelen confundir al común de la gente, porque según la presidenta de FAA “suponen que tanta agua habida en el pasado mes de abril, con tanta lluvia e inundación alcanza para mucho tiempo pero la verdad que no. No es así”, enfatizó.

Para Gastón Paz, “esto es claramente un ejemplo de lo que significa la actividad agropecuaria en cuanto a riesgos climáticos, es una fábrica a cielo abierto, siempre el campo está expuesto a estos vaivenes de secas, de agua, de falta de agua en el momento apropiado, de exceso de agua en el momento desapropiado”, indicó.

Ganado y pasturas

Respecto de que la posible sequía afecte al ganado, Gastón Paz explicó que hay muchos verdeos de verano que están complicados.

“Eso es comida para lo que resta del verano y principio del otoño, eso en cuanto a los cultivos que se han sembrado para la comida. Por otro lado, el feedlot no tiene el problema de la seca porque no afecta al engorde. Sí afecta a las pasturas naturales, a los campos naturales, especialmente aquellas cañadas que habían sufrido las consecuencias de la inundación, estuvieron mucho tiempo bajo el agua y habían perdido muchas especies que naturalmente nacen. Ahora esta afectación de la seca hace que esas especies naturales de verano que con las lluvias de verano y algo más de humedad rebrotan, hoy no suceda y se restringe bastante la comida para la hacienda de cría".

Segun indicó Paz, “eso puede estar afectando, todavía no es dramático pero sí muestra señales de alerta si es que esta lluvia del fin de semana no se da como se ha pronosticado”.