Habrá reuniones con especialistas en torno a los trabajos de control del barigüí

Con menos reclamos por la presencia del barigüí, según afirmó la titular de Medioambiente, Perla Casella, continúan los trabajos con mejores condiciones y mejores resultados en la lucha sin tregua contra la mosquita.

Tal es así que esta semana se espera la llegada del Director provincial de Epidemiología Dr. Iván Insúa, en respuesta al pedido realizado a la Provincia para que el municipio pueda ser asistido en los trabajos y consultas realizadas por la problemática.

Para la semana entrante, también se pautó un encuentro con el investigador del CIC Juan García, quien visitará la ciudad para reunirse con autoridades y trabajar en campo junto al equipo del municipio.

“Estamos contentos”

La titular de Medioambiente, Perla Casella destacó las ventajas del clima y la baja en el agua en el marco de los trabajos en el río.

“Los trabajos continúan como siempre, tanto en el río para la larva como con la fumigación para los adultos. Seguimos con el esquema de trabajo mañana y tarde y en el río hicimos un trabajo intenso con los chicos de pesca, con el bote, por mucho tiempo”, destacó.

Según Casella, “el agua bajó y así el trabajo se ve mejor reflejado. Donde aplicamos el producto tiene más tiempo de acción con la larva y entonces se muere. Si hay mucha agua o mucha velocidad en el curso de agua, no tenés tiempo de contacto”, explicó.

“La verdad es que estamos contentos porque cuando trabajás y trabajás, usás un producto que es muy caro y no tenés resultados es frustrante. Hoy, por suerte, las condiciones nos van ayudando y va haciendo efecto”.

Reuniones clave

Luego de las reuniones regionales, se hicieron algunos pedidos a Provincia y así fue que, según Casella, se activó un plan para que el municipio pueda ser asistido “en campo”.

“Este jueves viene el director provincial de Epidemiología, el Dr. Iván Insúa, con quien tenemos una reunión, además de gente de Saneamiento. También invitamos al municipio de Alberti y al de Bragado porque somos los tres más afectados”, explicó.

“La semana que viene llega el equipo de investigadores que va a estar a cargo de Juan García, del CIC, referente en el tema y también van a estar trabajando con nosotros en el campo. De ahí veremos la acción a seguir. Estamos ilusionados porque una cosa es la consulta constante que nosotros hacemos con Juan y que es una de las personas que más sabe, pero otra cosa es tenerlo acá, trabajando con él en campo, porque cada lugar es distinto, cada entorno, cada ecosistema es diferente”, destacó.

Menos reclamos

Casella aseguró que “hay menos reclamos, pero aún sigue habiendo larvas”, y por eso deben continuar los trabajos.

“Hay quienes dicen que ya no hay más, pero tampoco es así. Larvas sigue habiendo. Seguimos muestreando y estamos en una situación buena, pero hay que seguir trabajando”, indicó.

“Antes, en los juncos había alrededor de 40 larvas y hoy en algunos juncos no encontrás, en otros a veces hay apenas cinco o seis. Es mucho mejor la situación pero no es que no hay. Es cíclico”, concluyó.