Petrecca: "Mientras sea intendente, no se va a construir una nueva cárcel”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, realizó un balance del trabajo realizado durante su gestión y repasó algunos de los logros más significativos para los vecinos, entre los que sobresalen las obras públicas, los avances en materia de producción y empleo, las mejoras en educación y la reconversión del basural en relleno sanitario, entre otros.

Además, habló del Presupuesto 2018 y de la ordenanza impositiva y negó una vez más la posibilidad de que llegue una nueva cárcel a la ciudad: "Mientras sea intendente, no se va a construir una nueva cárcel", aseguró.

"Hubo obras que llegaron antes de lo esperado, como por ejemplo el desagüe pluvial de Barrio Norte que, sinceramente, no pensamos que lo íbamos a conseguir tan rápido", dijo Petrecca y mencionó, además, el saneamiento del basural que avanza a muy buen ritmo.

En la misma línea, hizo referencia a las obras de asfalto, cordón cuneta, cloacas, agua potable y recambio de luminarias y destacó el fuerte trabajo realizado en pos de la integración de la ciudad.

“No habrá una nueva cárcel en Junín”

Petrecca negó una vez más los rumores surgidos días pasados respecto de la construcción de una nueva cárcel en Junín y dijo: "Entiendo la jugada política, pero tenemos que ser serios. Y acá voy a ser muy crítico con la oposición, porque necesitamos tener una oposición constructiva y cuando vos ves a los políticos que ponen dinero de publicidad en sus Facebook para generar malestar, para decir que uno miente y que la construcción de la cárcel es una realidad, estás viendo que lo que buscan es confrontaciones, divisiones y generar dudas e incertidumbre".

"¿Con qué cara podría hablarles a los vecinos con la cárcel construida? Mi futuro político estaría totalmente destruido. Entonces dejemos de llevar ruido", agregó.

Soñaba con una ciudad distinta, con una ciudad más integrada y creo que hemos dado un paso muy importante.

Hemos empezado a dotar al Parque Industrial de los servicios básicos y hoy está avanzada la obra de cloacas.

“Vuelvo a repasar. Primero, se va a construir una cárcel federal, eso es un hecho concreto. Inicialmente, la intención del Gobierno nacional era hacerla en Junín, ese también es un hecho concreto. Cuando esa información se filtró, automáticamente llamé al ministro Garavano y le di mis razones. Le dije que no me oponía a la construcción de cárceles, porque están superpobladas, pero sí a que sea en Junín, porque ya tiene tres y porque entiendo que los vecinos tampoco la quieren. Lo hablamos después con el ministro de Justicia de la Provincia y el tema quedó más que claro. No se va a construir una nueva cárcel”, remarcó el intendente.

“Esto quedó en la letra y quedó en la parte presupuestaria y realmente no se cambió, pero hoy esa cárcel se estaría construyendo en Dolores”, continuó y repitió: “Mientras yo sea intendente, no se va a construir una nueva cárcel”.

Ciudad integrada

"Soñaba con una ciudad distinta, con una ciudad más integrada y creo que hemos dado un paso muy importante para lograrlo. Y cuando digo integración me refiero a pensar en todos en iguales condiciones y poder tener un Junín en donde los vecinos del barrio Güemes tengan cloacas, al igual que los vecinos del Picaflor; una ciudad que se pueda conectar por vías y arterias principales asfaltadas, como por ejemplo avenida Alvear o Pastor Bauman; una ciudad iluminada; con obras de asfalto en todos los pueblos. Cuando hablamos de integración, hablamos de todo eso", afirmó el jefe comunal.

"Trabajamos para tener una ciudad saludable y con eso hacemos referencia a la atención sanitaria, al Medio Ambiente y la parte deportiva", agregó y dijo que, en materia ambiental, "se ha dado un paso fundamental" con el saneamiento del basural. "Es un placer ver esas cavas y esa obra magnífica", destacó.

Producción

En relación al crecimiento productivo de la ciudad, Petrecca manifestó: " Hemos empezado a dotar al Parque Industrial de los servicios básicos y hoy está avanzada en buen término la obra de cloacas. También recuperamos cinco hectáreas que estaban obsoletas, dadas a una persona, y hoy ya hay 16 nuevos emprendimientos que estamos a punto de definir en función de un ranking".

"Hoy hay once emprendimientos que están haciendo mejoras y 16 nuevos que en los próximos días vamos a dar a conocer y queremos que ya empiecen a construir para recuperar esas hectáreas", agregó.

El intendente mencionó también la creación de la Casa de la Producción, que permite un contacto directo entre el Estado y el sector productivo; la implementación del Club de Emprendedores; el espacio de Crowdworking; y el fuerte impulso brindado a la Agencia de Desarrollo.

"Cuando viajamos a España firmamos un convenio con Fomento San Sebastián que nos permite tener asesoramiento en algo en lo que ellos son expertos, que tiene que ver con la Agencia de Desarrollo, y ya hemos dado importantes pasos en ese sentido, porque queremos pensar a la producción de Junín en los próximos 20 o 30 años; que no sea de un intendente, sino de todas las áreas productivas", manifestó Petrecca.

Educación

En otro orden, Petrecca habló del compromiso asumido por el municipio en materia de educación y dijo que, durante su gestión, Junín se convirtió en el primer municipio en realizar las jornadas de Diálogo por la Educación, impulsadas por Bullrich.

"A partir de estas mesas de diálogo intersectoriales, nos convertimos también en el primer municipio de la Provincia en implementar el programa 'La escuela sale del aula', lo cual no es menor, porque implica que los chicos estén más tiempo contenidos", dijo.