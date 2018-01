Controles más duros en el estacionamiento

“Vamos a ser un poco más estrictos en el estacionamiento medido, porque entendemos que no es una recaudación, sino que es parte de un plan integral. Aquel que no paga el estacionamiento, probablemente la grúa se lleve el auto. Vamos a hacer eso que no hemos hecho hasta ahora, porque entendemos que aquel que quiera moverse hacia el centro en auto y puede hacerlo, va a tener que pagar un derecho que es estacionar frente a su comercio y, en el caso de que no se pague, va a tener una multa. Y parte de ese estacionamiento medido va a utilizarse para el transporte público. Además, las garitas van a tener publicidad”, explicó el jefe comunal juninense, Pablo Petrecca, al referirse al transporte público.