Una aplicación digital identifica especies peligrosas

Frente al aumento de consultas en esta época del año, expertos del Laboratorio de Aracnología del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) lanzaron una aplicación digital que permitirá a los usuarios identificar las distintas especies de arañas y escorpiones y diferenciar aquellas de interés sanitario de las inofensivas. La app se llama “¿Es araña o escorpión?” y está disponible para su descarga en las distintas tiendas digitales para dispositivos con sistema operativo Android.

“Nos propusimos generar una herramienta que le sirva a la comunidad para que cuente con la información suficiente sobre esos animales y pueda diferenciar cuáles son peligrosos; pero además para que le sea posible reportar su presencia más prontamente”, explicaron desde el centro de investigación de la UNLP y el CONICET.

Con la ayuda de Nicolás Mattone, un estudiante de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata que estuvo a cargo del desarrollo informático, los profesionales del Laboratorio comenzaron hace un año a idear la app. “Su funcionamiento es muy sencillo. Lo primero que debe responder el usuario es si el animal en cuestión lo picó o no. Si la respuesta es afirmativa, a nosotros nos llega una notificación con carácter de urgente y la primera recomendación es que se acerque al centro de atención más cercano para no demorar la atención”, explica Luis Giambelluca, uno de los integrante del Centro.

Luego el procedimiento implica cargar una foto de la araña o escorpión y describir la zona y el lugar de la casa en el que se produjo el hallazgo, tras lo cual el usuario puede comparar el animal encontrado con una serie de imágenes disponibles en la app a fin de identificar de qué especie se trata. “Lo importante es que si ven una araña no se asusten. Le toman la foto, nos la envían mediante la aplicación y, según sea del grupo de animales ponzoñosos o no, accionar como corresponde”, señaló el investigador.

En principio la app cubre todo el territorio nacional y las especies comunes de nuestro país. No obstante en el CEPAVE ya están en contacto con el Laboratorio de Aracnología de la Universidad de la República de Uruguay para darle un alcance binacional.

Además del servicio inmediato que recibe la comunidad, los datos colectados por la app se configuran como una gran base de información para futuros trabajos científicos: “Lo que envíen los usuarios nos va a permitir mapear las zonas de aparición y conductas estacionales, e incluso nos dará una noción acerca de las reacciones que genera la presencia de estas especies, los preconceptos erróneos o certeros que circulan sobre ellas en la sociedad”, señaló el investigador.