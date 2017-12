Última feria en el cuadrante noroeste

Con la presencia de varias emprendedoras y familias, se realizó la última feria del año en el Cuadrante Noroeste. El balance de todo un año de trabajo fue muy positivo ya que los vecinos del sector participaron y pudieron apropiarse del lugar. Cabe destacar que el cuadrante noroeste es el sector de la ciudad comprendido por las calles Pastor Bauman, Jose Hernández, Camino del Resero e Intendente de la Sota.

Al respecto, la Secretaria de Desarrollo Social, Marisa Ferrari, sostuvo que “fue un año muy positivo la actividad que se realizó en el cuadrante y con el objetivo de buscar lazos entre los vecinos del barrio. Y con estas ferias periódicas, los vecinos que producen pueden mostrar su creatividad. Queremos que esto sea el primer escalón para que luego puedan estar en otras ferias de la ciudad. La idea de este trabajo en territorio es que los vecinos se apropien del barrio y de todas las mejoras que se están realizando”.

A su vez, la trabajadora social Rosana Moreno recordó que “la experiencia fue muy grata porque el barrio comenzó a participar de todas las actividades que hicimos. Estas son las ferias que hacemos una vez por mes para que la gente pueda mostrar sus producciones. También queremos que hagan este tipo de acciones para tener su propio emprendimiento”.

Palabras de las feriantes

Alicia dijo que “tengo ropa de niños, bijouterie, regalería y de todo un poco. La actividad durante todo el año fue excelente y nos parece muy bueno. Me encanta participar y estar en otros lugares de la ciudad”.

Catalina, sostuvo que “coso y hago decoración en costuras. Vi la propuesta de la feria y me pareció muy interesante participar. Es una muy buena idea y vamos a seguir participando”.

Camila, manifestó que “es la primera vez que participo y me pareció re copada la idea de ir a los barrios para mostrar lo que hacemos. Yo coso mochilas y me parece genial. Le agradezco a las chicas por el espacio que nos dieron”.