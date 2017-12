Balance de gestión: destacan la obra pública y se pide desarrollo industrial

A dos años de la asunción de Pablo Petrecca al frente del Ejecutivo municipal, referentes políticos, sindicales, sociales, educativos y de la cultura convocados por Democracia, respondieron dos preguntas que permiten analizar el presente y el futuro de la ciudad: 1-¿Qué evaluación hace de los dos años de gestión de Cambiemos en el ámbito local? 2-¿Qué plan de desarrollo debería plantearse de cara al futuro?

Guillermo Tamarit

(Rector de la Unnoba)

1- Producto de la relación de la universidad con el municipio tenemos un diálogo muy frecuente, el intendente nos ha ido comentando las distintas etapas de su administración. En un principio nos contó que quería tomar mayor conocimiento de las posibilidades de la gestión municipal y en esa etapa inicial le reclamábamos más cosas de las que podía llevar adelante. Creo que después tomó una dinámica en la cual, particularmente, en el tema de la infraestructura se ven muy claramente las ventajas de la buena relación que tiene, tanto a nivel nacional como provincial, y creo que viene una etapa en la que va a tener que profundizar muchas de las acciones que ha llevado hasta acá. Puntualmente: la convocatoria al conjunto de los sectores a definir un perfil propio de Junín de cara al futuro en donde el intendente tiene la principal responsabilidad.

2- En términos discursivos estamos todos de acuerdo en cuanto al perfil agropecuario y las definiciones respecto a la incorporación de valor agregado, tener pleno empleo, mejorar la calidad del trabajo, es decir que hay un perfil de ciudad que se debe proyectar, pero que hay que hacerlo sobre la base de un consenso. Entonces, lo que necesitamos ampliar es la base de la política, la economía y la sociedad respecto de un acuerdo que permita trabajar, por ejemplo, a diez años vista, que es cuando se va a cumplir el bicentenario. Y alinear los esfuerzos en relación a los acuerdos que incluyan a todos los actores. Por ahí va a pasar la posibilidad de encontrarnos con la mejor versión posible de Junín de acá a diez años.

Rodrigo Esponda

(Renatre)

1- Hay una gran transformación en la ciudad. Hay obras que pensábamos que no se iban a ver o que iban a ser muy difíciles de desarrollar. Lo más destacable es la forma en que se están haciendo, que es desde la periferia hacia el centro, los barrios más postergados son los más beneficiados por estos proyectos. Se están haciendo obras que transforman.

2- Hay ejes que van a ser trascendentes para el desarrollo de la ciudad. Uno de ellos es la autopista de la Ruta 7, Junín va a cambiar muchísimo después de esa obra y eso va a generarnos muchas demandas por nuestra ubicación geográfica estratégica, por lo tanto, habría que empezar a ver y a gestionar todo lo que tiene que ver con energías, las formas de generarlas. Si esto permite el crecimiento de industrias y de transformación de materias primas en todo el país, la energía va a jugar un factor clave para que esas empresas elijan dónde radicarse. Ese debería ser un eje importante para captar en industria, en crecimiento y en transformación de materia prima. Y Junín tiene que ser líder en la región.

Gustavo Traverso

(Senador provincial - UC)

1- Es una gestión importante en el sentido que están ejecutando mucho dinero de obra pública, el hecho de que el intendente esté alineado con la Gobernadora y el Presidente lo ha beneficiado a Junín en términos de recursos para obras de infraestructura. Esto ha generado un impacto social y visual. Pero este es un modelo perverso que por un lado te asfalta la calle y por el otro, te vacía la heladera, los salarios no alcanzan, las jubilaciones se achican y las tarifas explotan. Petrecca es parte de este modelo que es un doble discurso. Y no se debate el modelo productivo local, una ciudad no puede vivir de la obra pública ni de la producción primaria, entonces hay un déficit de gestión de aplicar un modelo productivo de agregado de valor, con la promoción de emprendimientos que sean generadores de empleo y dinamizadores de la economía. Hay sectores como el industrial que lo vemos absolutamente parado.

2- Junín es una ciudad que tiene una diversificación productiva importante, y eso hay que fortalecerlo. De lo contrario, se va a reprimarizar esto y se van a caer empleos industriales, del sector de tecnología, del turismo. La ciudad del futuro debe consolidar un modelo diverso de producción, de empleo.

Claudio Portiglia

(Escritor. Poeta)

1- Empecé con serias dudas y, paulatinamente, voy viendo algún ordenamiento. Me preocupa particularmente la cuestión cultural, es un déficit que lo he visto en gobiernos anteriores, me pareció que en el final de la gestión de Mario Meoni había mejorado, y otra vez se cayó en un pozo. En lo demás, la ciudad más o menos camina, me preocupa la inseguridad, la calle está cada vez más peligrosa, y veo que el tránsito es un caos.

2- Junín es una ciudad, básicamente, administrativa y así creció. Nunca se destacó por ofrecer demasiadas fuentes de trabajo en el ámbito industrial, y mejoró con el Parque, aunque de todos modos veo que hay una deficiencia grande en la oferta laboral. Hay demasiado empleado público dependiente del estado y poca oferta de trabajo en el campo privado o en las empresas. Creo que es una de las asignaturas pendientes: generar inversión y trabajo genuino.

Juan Fiorini

(Senador pcial. - Cambiemos)

1- Este fue un año histórico en cuanto a la materialización de obras de infraestructura para toda la ciudad y los pueblos. Hubo obras muy importantes, como la autopista, la Circunvalación, la transformación del basural en un relleno sanitario y los desagües pluviales: el del norte y del cuadrante noroeste. También pudimos hacer mucho desde lo social, con un gran compromiso en la educación.

2- Estamos trabajando en cinco ejes de gestión, que son los que nos marcan el camino y son los que nos van a servir para dejar un sendero por el que creemos que la ciudad tiene que caminar: estamos trabajando para lograr una ciudad productiva, donde más empresas se animen a venir a Junín; una ciudad innovadora, para lo que ya avanzamos en la modernización del estado; una ciudad comprometida con la educación, algo que va más allá de la infraestructura escolar, sino también con programas que mejoren la calidad educativa; una ciudad integrada, y una ciudad saludable.

Lisandro Benito

(Pte. Colegio de Abogados)

1- En general, el balance es positivo. Hubo una enorme inversión en infraestructura, como hacía muchos años que no se veía, con obras históricas. Me parece que se atendió bien la emergencia por la inundación, con una situación hídrica complicada. Y el Intendente se ha manejado en forma inteligente en el alineamiento con los gobiernos de nación y provincia. Pensar el futuro a través de la Agencia de Desarrollo también es un acierto.

2- Es importante pensar que la ciudad empiece a diversificar su economía, somos muy fuertes en el ámbito comercial y nos falta ese salto en el sector industrial. No hay que plantearse objetivos inalcanzables, sino aquellos que se pueden concretar y que están vinculados a lo agroindustrial.

Valeria Arata

(Diputada provincial - FR)

1- Con el alineamiento con la provincia y la nación, la ciudad –en constante expansión y, por ende, con nuevas demandas de servicios– consiguió comenzar a satisfacer esa demanda de obras tan necesarias para el crecimiento que viene teniendo nuestro distrito y que abarca el esfuerzo de varias gestiones.

2- El crecimiento tiene que estar acompañado del desarrollo, y para eso es fundamental pensar la ciudad más allá de la coyuntura y profundizar acciones tendientes a activar los resortes productivos de la ciudad, generar empleo de calidad y elevar la calidad de la educación, herramientas claves para el progreso y la movilidad ascendente de nuestros vecinos. Es impensado que la ciudad pueda alcanzar el deseado desarrollo solo con la obra pública como eje omnipresente de gestión.

Hécor Azil

(ATSA - CGT)

1- Tiene claroscuros. Hay presencia en obras, sobre todo en el segundo año. Los claroscuros son porque hay promesas de campaña que no se cumplieron y algunas se agravaron, como la inseguridad, el tránsito, donde se incrementó la cantidad de muertos en accidentes. El tema del transporte público fue una promesa de campaña y hoy tenemos el subsidio al combustible, la SUBE, las garitas, pero los colectivos no están. Y me preocupa sobremanera que la construcción de la cárcel sigue apareciendo en el presupuesto nacional.

2- La ciudad debería tener un perfil productivo que no se le está dando. Es importante la presencia de la Unnoba. Me gustaría que se tuviera una impronta más cultural, lo que iba a ser una biblioteca y edificio cultural termina siendo un centro de monitoreo, y ahí se ven las elecciones que se hacen. Deberíamos apostar a una ciudad con un perfil educativo, productivo y cultural y eso le daría otra impronta a Junín, que tiene mucho empleo público, más el perfil comercial y de servicio, y sin incidencia industrial.

Laura Franco

(Subsecretaria de Planificación Urbana y Patrimonio)

1- Hemos trabajado y avanzado en muchísimas obras y en la definición de proyectos, no solamente en la infraestructura básica, sino en otras que son relevantes para el desarrollo de la ciudad en su conjunto. Sectores que históricamente estuvieron relegados hoy reciben un trabajo importante desde lo físico y lo social que generan cambios notables en la ciudad. No es una cuestión cosmética, sino que va a marcar un antes y un después. Hay muchos avances en proyectos lindos y estructurales.

2- Estamos trabajando en un proyecto que apunta a una densificación y un completamiento de la planta urbana que nos hagan sustentables todas las inversiones que hay en infraestructura. Esto lleva a una ciudad más compacta, que complete el anillo perimetral donde, a su vez, puedan generarse nuevas centralidades, de manera de ofrecer sectores de referencia con su equipamiento comunitario completo, sus espacios verdes para que no tengan que trasladarse para hacer las cosas básicas cotidianas. Otro tema importante es el ferrocarril, que se viene trabajando articuladamente con la zona de actividades logísticas. Y la vinculación Parque Natural y Parque Borchex, en un plan a largo plazo.

Federico Melo

(Ctro. Empleados de Comercio)

1- En los primeros meses se conformó un equipo, han tratado de conocer las diferentes áreas de la ciudad, y han tenido mucho diálogo con las sociedades de fomento y con las instituciones. Cuando nosotros tuvimos que abordar diferentes temas, tanto el intendente como los funcionarios han estado predispuestos al diálogo y eso es muy importante. Hay que destacar que la alineación con nación y provincia les ha sido muy útil, y fueron muchas las obras que vimos en la ciudad en estos años. En al plano económico hay medidas que se toman en el ámbito nacional que inciden en el orden local, y se ve un parate económico que tiene que ver con la situación que está atravesando el país. No vemos reactivación y eso afecta a Junín. El desafío va a pasar por tomar medidas para ayudar a reactivar el comportamiento comercial en la ciudad.

2- Es una ciudad muy comercial y tenemos que alentar que empresas vengan a instalarse. Hace poco se instaló un mayorista de productos de limpieza y destacan la apertura del municipio para su llegada. Hay que potenciar ese perfil comercial de la ciudad y también el área industrial. Se requiere de nuevas inversiones para crear los puestos de trabajo que se necesitan.

Horacio Gambarte

(Músico)

1- Veo un gobierno perdido, sin rumbo. Y Junín es Cambiemos. Han hecho algunas obras, se han asfaltado algunas calles y avenidas, pero no está la cosa popular en este gobierno, no veo garra, y si no hay alegría en la gente, el gobierno es malo. En el tema de la cultura los jóvenes tienen que hacer todo de manera autogestionada porque no hay nada, mientras pagan fortunas a Alejandro Lerner y Patricia Sosa. No veo una propuesta cultural enriquecedora o creativa.

2- Yo tengo 60 años y para mí, la única salida es un estado que intervenga, porque la clase privilegiada no te va a dar nada. Si no hay un estado presente, el futuro va a ser muy feo.

Guillermo Vega

(Titular de Capynoba)

1- La gestión ha apuntado a las Pymes, principalmente a los emprendedores, se han tomado algunas medidas en ese sentido –como el Club de Emprendedores– y si bien todavía faltan algunas cosas, se ha colaborado con capacitación y financiamiento. Esto necesita seguir mejorando porque hay que brindarle muchas cosas a los emprendedores para que arranquen. Hoy el contexto económico no es el mejor y esto genera que esto no se vea reflejado en los resultados. Habría que buscar un multiespacio de coworking para la producción, es decir, un lugar donde las pymes puedan iniciar sus proyectos con costos fijos diluidos.

2- Apuntar a los emprendedores y las pymes va a generar puestos de trabajo, sobre todo brindando capacitaciones y aprovechando a la Unnoba, que es un recurso muy valioso. Deberían hacerse acciones integradas en el municipio y la universidad en espacios de formación, y si bien algunas se están haciendo, habría que fortalecerlo más.

Rosana Franco

(Titular de Federación Agraria)

1- En general, veo bien la gestión para la ciudad y no tan bien para el campo, porque estamos siempre luchando con el tema de los caminos rurales. Desde que entró Petrecca hasta ahora hemos tenido un aumento del 90% en Red Vial, ahora se suma este 28%, y seguimos pidiendo y reclamando máquinas porque aportamos para ello. Se valora que nos convoquen y que tengamos diálogo, pero hay que insistir para que nos escuchen. En la ciudad se ven obras, todavía falta en seguridad. También hay que decir que tienen un presupuesto muy importante y alineamiento con provincia y nación, lo que hace más fácil todo.

2- Junín es una ciudad grande, que avanza, y necesita obras de infraestructura. Quisiera más seguridad, más orden en el tránsito, más limpieza en la ciudad y no pagar tantas tasas, creo que están muy elevadas.