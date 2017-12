Pablo Petrecca: "Probablemente piense en un segundo período"

¿Qué balance hace de estos dos primeros años de gestión?

-El balance es positivo, fueron dos años intensos, de mucho trabajo, aprendizajes, errores, pero hemos podido cumplir la premisa de nuestra gobernadora, que es hacer y estar, que tiene que ver con las obras en infraestructura, en seguridad, con lo que está a la vista y hemos podido avanzar.

Hay cosas que pensábamos que no íbamos a poder hacer tan rápido, como el desagüe norte, que es la obra más importante, la que menos se ve, gran parte de lo que se ejecutó ya está tapado, pero va a evitar inundaciones.

Una obra que tampoco pensábamos que íbamos a lograr tan rápido es el saneamiento del basural, una obra de 45 millones de pesos, fuimos el primer basural de la Provincia en ser saneado.

Una prioridad nuestra son las obras básicas, agua y cloacas. Por eso hablamos de la integración de la ciudad, que es nuestro eje de gestión. Hoy puedo decir, con orgullo, que hay obras o servicios en todos los rincones del partido de Junín.

-Habló de ‘hacer y estar’, ¿cree que ese fue el problema de muchos políticos en la última década?

-No voy a hablar de otros, cada uno tiene su estilo personal, yo tengo el mío, y ese estilo personal es este, es estar al lado de la gente, porque en definitiva cuando uno va al barrio, y recorre un lugar, tiene el olfato, no te lo cuenta nadie. Si yo me quedo acá encerrado, me pueden traer el diario de Yrigoyen y yo me creo que la gestión está siendo exitosa. Otra cosa que hemos puesto como impronta de esta gestión son las redes sociales. Por día recibo entre 15 y 20 mensajes y los respondo, y es una forma de poder resolver las cuestiones. Hay una función que es sumamente satisfactoria y que a la vez es muy desgastante, porque nunca vas a llegar al ciento por ciento de los objetivos cumplidos, que es ser intendente, porque uno administra recursos escasos y las necesidades son muchas. El objetivo es dejar la ciudad mejor de cómo estaba cuando uno entró.

-¿Va a presentarse a la reelección?

-Si en algún momento pierdo las ganas de salir a la calle y enfrentar los problemas –veía un video de cómo la Gobernadora enfrentó un problema, con qué actitud y no se escondió (se refiere al conflicto con los guardavidas en Mar del Plata)-, si uno sigue teniendo esa pasión, esas ganas, si uno disfruta de la gestión pública, si uno se va a la noche a dormir y piensa qué hice para dar un paso adelante y que un vecino esté mucho mejor, si no pierdo ese entusiasmo, que hoy está intacto y con muchas más ganas, probablemente pueda llegar a pensar en un segundo período. Y si llego cansado será el momento de decir ‘hasta acá llegué, cumplí lo que cumplí y dará el paso otro’.

-Actualmente la Ley establece dos períodos.

-Creo que dos procesos son buenos, porque quizás uno no alcanza para hacer grandes transformaciones. Ocho años es un tiempo razonable para hacer grandes transformaciones. Y creo que un tercer mandato puede provocar que uno se encierre en el despacho, que uno esté cansado de dar la cara, que a lo mejor –no es mi caso, porque sé cómo trabajo- uno prometa algo y no lo cumpla, entonces si llega ese momento en que no puedo mirar a los ojos al vecino, quiere decir que tengo que irme a mi casa. Cuando uno habla con la verdad puede recorrer la calle tranquilamente.

-¿Dudó en enviarle una carta documento a EDEN por las falencias en el servicio?

-Nuestra primera política es el diálogo permanente. Hubo mucho tiempo de no exigencias y de responsabilidades compartidas, por parte del Estado, que no controló y subsidió, y por parte de las empresas que estaban en la cómoda, porque también sabían que tenían que hacer inversiones. El que da la cara sigue siendo el intendente, por eso tengo que exigirle a la empresa que dé un buen servicio, porque además la tarifa hoy es otra. Tuvimos que llegar a la carta documento, no me tembló el pulso, porque era lo que me correspondía. Y de hecho ya hay inversiones que la empresa está realizando, con un recambio de mil postes, van a empezar con una obra de generadores para que en el verano no haya inconvenientes, recambio de cables subterráneos, y dotar de mayor capacidad de energía a la ciudad. Son todos iguales ante la ley y esta empresa tiene que cumplir.

-¿Está de acuerdo con el rumbo económico del Gobierno nacional? ¿No cree que las tasas tan altas atentan contra la producción?

-No es tan así. Se acaba de aprobar una reforma tributaria, donde también van a empezar a gravarse con impuestos las tenencias en bonos o plazos fijos. Y si hay alguien que entiende bien la parte productiva y la generación de trabajo es nuestro presidente. Conozco su pensamiento y sus esfuerzos para que la producción funcione como tiene que funcionar. Y hay casos concretos, podemos hablar de la ley Pyme, para que las empresas tomen mano de obra a partir de incentivos, las modificaciones de tomar los impuestos a cuenta de ganancia, el financiamiento del IVA, un montón de hechos concretos tendientes a incentivar la producción, la ley de ART, la ley de emprendedores, y nosotros desde lo local estamos acompañando en ese sentido. Cuando veo en los diarios el aumento que tuvo la construcción, que la industria crece, que la inflación baja, partimos de un 40% y ahora estamos en un veinte por ciento aproximadamente, se eliminaron las retenciones al sector productivo, hubo un montón de medidas que no incentivan la bicicleta financiera. En Junín hemos dado pasos importantes, dotando de servicios elementales al Parque Industrial, once nuevos emprendimientos, y dieciséis nuevas industrias que están próximas a instalarse, y desde que estamos en la gestión, por obra pública y emprendimientos, hemos generado 750 nuevos puestos de empleo, que no alcanza, pero es el camino. Hoy Junín es una de las 25 ciudades del país para emprender, tenemos el club de los emprendedores, es un acompañamiento del Estado para que la parte productiva tenga sus beneficios también, no hubo aumentos en la tasa de seguridad e higiene y rebajas en habilitaciones, para impulsar el comercio y no desalentar. Por todo esto, soy muy positivo con respecto al rumbo económico del pais.