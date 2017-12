El problema del tránsito

"El tránsito no lo va a resolver nadie mesiánicamente, no va a haber alguien que diga unas palabras mágicas y se resuelva. Tiene que ver con las conductas y el comportamiento de cada uno. Falta educación, conciencia, cultura y amor al prójimo, el tránsito es donde más se ve si uno piensa en el otro. No me saco el peso de encima, estamos haciendo una inversión muy importante para dotar a la ciudad de infraestructura, pusimos reductores, que sabemos que son molestos, pero es la única forma de que los conductores frenen".