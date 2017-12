Sin cárcel

Al ser consultado por la instalación de una cárcel federal en Junín, el intendente Pablo Petrecca enfatizó: “Puedo decir con la frente en alto que voy a resistir el archivo y que la cárcel no se va a hacer en Junín”. En esta línea, admitió: “Si esto no fuera verdad y pensáramos en términos egoístas mi futuro político estaría rifado, porque perdería la credibilidad con los vecinos. Para mí es algo cerrado, completamente cerrado. Es la misma respuesta de siempre, mientras sea intendente no va a haber otra cárcel”.