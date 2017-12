Motos: protagonistas de accidentes fatales, una constante que se repite en la Región

El problema de las motos crece a nivel regional y ocupa un lugar de prioridad en la agenda de los secretarios de Seguridad Ciudadana y directores de Tránsito de Junín y la Región.

La cuestión se repite en cada municipio y, durante 2017, la mayoría de los accidentes de tránsito tuvieron motos involucradas. Cada distrito adoptó distintas medidas para reforzar el trabajo en materia de seguridad vial: campañas de concientización de uso de casco, instalación de reductores de velocidad y rotondas, controles severos de agentes de tránsito y hasta allanamientos, retención y pedido de captura de motos que circulan con escapes antirreglamentarios o realizando maniobras peligrosas.

Democracia consultó a funcionarios municipales y comisarios de distritos de la región para tomar conocimiento acerca del drama que pone en riesgo la integridad física tanto de quienes avanzan en las motos, como de los terceros que circulan por la vía pública en otros vehículos o a pie.

En cada ciudad, con menor o mayor cantidad de víctimas fatales por los siniestros, las motos continúan siendo una de las principales problemáticas para abordar durante 2018.

Junín: 19 víctimas fatales en 2017

Durante los primeros días del mes de diciembre, el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial de Junín, Eduardo Naya, indicó a Democracia que “la cantidad de motos que hay en Junín es atípica, en la mitad de los accidentes de motos que registramos no hubo choque con otro vehículo, son caídas, viven cayéndose, porque andan con exceso de velocidad, o no saben conducir, porque quieren esquivar los reductores, entonces la pregunta es si se le puede echar la culpa al tránsito, o a la locura urbana como un problema cultural”.

Por otro lado, Naya agregó que “lo que aumentó es la gravedad de las lesiones, hay muchas más muertes, estamos en un récord de 17 fallecimientos, y eso nos tiene terriblemente preocupados.” Tras estas declaraciones, se sumaron dos nuevas víctimas de siniestros viales. El pasado jueves falleció una pequeña de siete años que había sufrido un accidente en el mes de octubre, cuando circulaba en moto junto a su mamá.

Ocho muertos en Arenales

El distrito de General Arenales tiene alrededor de 15.000 habitantes, hubo un total de 8 víctimas fatales por accidentes de tránsito. Hubo cuatro muertos por accidentes en Arenales, uno en Ferré y tres en Ascensión, todos tras sufrir accidentes sobre la ruta.

El Comisario local, Gerardo Imhof, informó a Democracia que durante 2017 hubo 15 accidentes sobre las rutas que rodean el distrito y 22 en planta urbana; de estos últimos 22, la mayoría tuvo motos involucradas.

En cuanto a la gravedad de cada caso, Imhof aseguró que en el casco urbano todos resultaron con heridas leves excepto el caso de Kevin Ledesma, el joven que se accidentó el pasado 4 de diciembre cuando, en horas de la noche, una camioneta Ford Ranger giró hacia la izquierda en una avenida y chocó contra la moto Honda Titan de 150 cc de cilindrada. Ledesma se encuentra internado en la clínica La Pequeña Familia de Junín y se recupera lentamente.

Bragado: tres víctimas fatales

Desde el área de Tránsito de Bragado, que dirige Sergio Ledesma, informaron a Democracia que durante 2017 se labraron 1164 actas, realizaron 766 secuestros (de motos en un 80%), hubo 85 siniestros y 76 de ellos con motos involucradas. En la planta urbana no hubo que lamentar muertes, pero en ruta hubo seis accidentes con tres víctimas fatales y 18 heridos.

Fabio Foieri, director general de Protección Ciudadana, indicó que se controlan de manera rigurosa las picadas que se corren en moto en un tramo de la Ruta 46, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad y también con los frecuentes controles de tránsito.

Además, aseguró que es habitual ver a jóvenes “acostados” sobre las motos, sin casco, con gorra y ojotas, tales como el caso del video que filmó y difundió meses atrás una periodista de la señal de noticias TN que se encontraba circulando en Ruta 5. En este sentido dijo que “a mediados de 2018 vamos a compactar todas las motos que no van a buscar tras ser secuestradas, solo retiran entre un 10% y 20%, separaremos las que están en condiciones para utilizar en Tránsito”.

Por último Foieri agregó que “la ruta 5 es muy angosta, ocurren muchos choques frontales y hubo casos de accidentes ocasionados por la presencia de carpinchos sobre la calzada”.

Chacabuco, con seis fallecidos

Según los datos arrojados por el Observatorio Ciudad Creativa, desde el 1 de enero hasta el 28 de diciembre de este año, se registraron 377 accidentes de tránsito. Durante el año 2016 se habían registrado 291, es decir, hubo un aumento del 29,5% en el mismo período de tiempo. En 2017 hubo seis víctimas fatales, solo tomando la planta urbana de la ciudad, el trabajo de investigación no incluye siniestros de las Rutas 7 y/o 31.

Por otro lado, esta semana, más de 120 efectivos de la Policía llevaron a cabo 33 allanamientos simultáneos en Chacabuco y secuestraron 21 motos. Se trató de un operativo sin precedentes en la ciudad. Según informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Darío Ciminelli, “dos jueces penales autorizaron a ingresar a los domicilios de aquellos revoltosos que durante la noche están molestando a nuestros vecinos con escapes antirreglamentarios. Es un gran trabajo que ha hecho la Comisaría durante muchos meses, porque esto hubo que filmarlo, grabarlo, recibir testimonios y reunir todo el material probatorio que nos permitió acreditar las identidades e identificar a las motocicletas que circulan de esta forma”.

Por su parte, el intendente Aiola puntualizó, "nosotros no le sacamos las motos a la gente que trabaja, es mentira. Que uno vaya a trabajar no quiere decir que pueda infringir las normas de tránsito, las reglas son para todos iguales”. Durante 2017 en Chacabuco se realizó una impactante campaña de concientización sobre el uso de casco al circular en moto y Aiola aseguró que ordenar el tránsito es uno de los objetivos de cara a 2018.

Un muerto en la planta urbana linqueña

En la ciudad de Lincoln se registraron 33 accidentes durante 2017, según datos brindados por Oscar Carrizo, subsecretario de Seguridad Ciudadana.

Una persona murió producto de un accidente en la planta urbana, mientras que dos mujeres perdieron la vida por siniestros viales sobre Ruta 50.

Carrizo aseguró a este diario que los accidentes en motos se redujeron en los últimos meses porque se instalaron rotondas y reductores de velocidad en los cruces más problemáticos. Indicó también que continuarán con las charlas de concientización y que es una situación difícil de resolver.

Rojas: sin víctimas fatales

Ramón Castro, director de Tránsito de la Municipalidad, confirmó a este diario que durante 2017 no hubo víctimas fatales en la ciudad de Rojas por siniestros viales.

“Hubo dos accidentes graves y entre seis y siete accidentes de menor escala por mes, la gran parte con motos como protagonistas”, apuntó Castro y agregó “estamos viviendo un caos con las motos, es un verdadero drama porque pagan multas económicas y al otro día tiene la moto otra vez, nosotros queremos que el Concejo Deliberante reforme la ordenanza y que los montos a pagar sean más elevados”.

Apuntaron que en Rojas, mayormente, las multas a las motos se hacen por falta de seguro, de luces y escapes antirreglamentarios. Castro informó también que hay 700 motos para compactar y que en el mayor porcentaje de accidentes quienes conducen las motocicletas son menores de edad. “Es un problema, en muchos casos dejan las motos secuestradas, no las retiran, van y se compran otra”.

En 2018 Rojas reforzará el trabajo en materia de seguridad vial, principalmente en los aspectos vinculados a estos vehículos.

Viamonte: seis decesos en 2017

En el partido de General Viamonte hubo seis víctimas fatales por accidentes de tránsito durante 2017. Si bien aún no se relevó la cantidad de siniestros viales del año, desde la Oficina de Educación Vial y Concientización en Tránsito de la Comisaría de General Viamonte, aseguraron a este diario que en la mayoría de los accidentes participan motos.

Desde 2014, en Viamonte realizan campañas de concientización en las escuelas y ya son 7000 los jóvenes alcanzados por estos encuentros desde que comenzaron.