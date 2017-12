Laguna de Gómez: “Todavía hay algunas cosas pendientes”

En estos días está comenzando una nueva temporada alta en el Parque Natral Laguna de Gómez y desde la sociedad de fomento remarcan que se hicieron trabajos de importancia, aunque algunos ítems no fueron resueltos.

“Todavía hay algunas cosas pendientes, pero se ha hecho una muy buena limpieza por parte del personal encargado de esto y hay mucho empeño de los encargados en el mantenimiento”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Roberto Di Pierro.

Entre los puntos que faltan abordar, los lugareños destacan el alumbrado público, la forestación, la poda, y el paso del regador.

Alumbrado público

Los referentes de la entidad fomentista aseguran que hay notorias dificultades con el alumbrado público

“Lo que sucede es que hace meses que están las luces prendidas día y noche, que no se apagan, y también hay sectores que están a oscuras de noche y con luz durante el día. Eso no es bueno”, explica Di Pierro.

Por otra parte, el sector del Camino Costero sí está mejor iluminado que antes, ya que se pusieron farolas “en la zona que da al agua”. Luego de esto, desde la sociedad de fomento se está pidiendo que se pongan más luminarias en el camino que conduce hacia ese lugar.

En tanto, la comisión directiva de la sociedad de fomento compró hace varios meses una decena de farolas que aún no fueron colocadas. En tal sentido, Di Pierro comenta: “Queremos que se utilicen para iluminar la avenida Ceci, si se hace en algún momento de doble mano con un bulevar al medio. Esa es una idea que tenemos de hace mucho tiempo, pero con lo que hubo que hacer con los terraplenes por la llegada del agua, hubo gastos extras que impidieron avanzar en este y otros proyectos. Esperemos que se pueda concretar el año próximo”



Mantenimiento

El presidente de la sociedad de fomento admite que los vecinos albergaban esperanzas “de que se hiciera algo” con los lugares donde antiguamente funcionaron los emprendimientos “Gómez” y “Jasón”, que hoy están abandonados. “Igual que el otro parador que está más allá de Jasón –agrega Di Pierro– porque creo que el Camino Costero va a ser el boom de esta temporada por la sombra que tiene y porque el lugar es muy lindo”.

Entre los trabajos que realizó el municipio en los últimos días, se erigieron 16 nuevas parrillas y se acondicionaron los sanitarios. “Era algo que hacía falta, de todas maneras, todavía falta el baño principal que es el que también quedó pendiente para el año que viene”, añade Di Pierro.

El dirigente fomentista recuerda que en el Parque Natural había asignados tres agentes de Inspección General, “que trabajaban muy bien” en una tarea “muy importante” para vecinos del lugar, “porque la gente hace fuego en cualquier lado o no cuida las cosas”. Sin embargo, el plantel de agentes se redujo de tres a dos. “Nos dijeron que en la temporada van a reforzar, veremos qué es lo que pasa a partir del 1° de enero”, se esperanza Di Pierro.

Por último, el servicio del paso del regador también resulta deficiente para los lugareños: “Estamos muy complicados, vienen y están dos horas, pasan disparando, y hay una polvareda tremenda, los días de viento son insoportables. Ahora llevaron un tanque para tirarlo con el tractor, pero no anda la bomba así que vamos a tratar de arreglarla nosotros”.

Poda y forestación

La planificación forestal del parque es otra de las preocupaciones de los residentes. Para ellos, deberían haberse implantado más ejemplares, principalmente en camino que va a la Rotonda de los Pescadores. “Ahí no hay sombra, prácticamente”, reclama Di Pierro, para luego ahondar: “Estuvimos pidiendo que se haga una forestación allí, y si bien se pusieron algunas plantas, es muy poco”.

Al mismo tiempo, los fomentistas demandan que se haga un plan de poda de altura, puesto que allí hay muchas plantas de gran envergadura y en las tormentas los vientos suelen ser muy fuertes en la Laguna.