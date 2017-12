Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó un presupuesto de más de $ 1300 millones

Como anticipó Democracia, el Concejo Deliberante sancionó ayer por mayoría el Presupuesto y la Ordenanza Fiscal e Impositiva para el año que viene, en una sesión realizada en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde no estuvo exento el debate, especialmente por el incremento en las tasas.

Antes de pasar al debate por la previsión del gasto, la asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó por mayoría la Ordenanza Fiscal e Impositiva y posteriormente el Concejo Deliberante sancionó el Presupuesto Municipal 2018 con el voto de la amplia mayoría de los ediles.

Tasas más altas

El proyecto del Código Fiscal y Ordenanza Impositiva para el período fiscal 2018 fue aprobado en general, pero en particular la votación fue dividida: veinte votos a favor y dieciséis, en contra.

La propuesta de Cambiemos fue por la aprobación, mientras que, en la vereda opuesta, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador rechazaron la norma, tras considerar que no se puede elevar las tasas a más del 15 por ciento, teniendo en cuenta las propias estimaciones del Gobierno nacional, que dicen que la inflación de 2018 no superará ese porcentaje.

La ordenanza fiscal e impositiva aprobada incluye los siguientes aumentos: Red Vial, 28%; Servicios Sanitarios, 19%; Plazas y Riveras, 25%; Conservación de la Vía Pública (CVP), 15%; y Derechos de Construcción, 15% promedio -algunos suben y otros bajan, como sucede para las áreas favorables para construir-.

El punto más resistido por la oposición fue la nueva tasa que será para avanzar con las obras en el Relleno Sanitario, incluida en la factura del CVP y que significa aproximadamente el 15% de dicha factura.

Según lo informado por el presidente del bloque de Cambiemos, Javier Prandi, esa tasa es para el manejo del Relleno Sanitario. De acuerdo a lo explicado por el edil, la Red Vial tiene la mayor variación con respecto al año pasado. Se estima que va a recaudar 34 millones de pesos, que serán afectados al arreglo de caminos y compra de maquinarias. Y aclaró que este impuesto podrá recibir un descuento del 17 por ciento por buen cumplimiento, 7 por ciento, por boleta digital y 5 por ciento más por débito automático.

Y en cuanto a la tasa de Conservación de la Vía Pública se estima que recaudará 12 millones para el Relleno Sanitario.

Polémica y cruces

Desde el Frente Renovador, Carolina Echeverría pidió que el incremento en las tasas no sea mayor al 15 por ciento, teniendo en cuenta las propias estimaciones del Gobierno nacional, señalando que la inflación en 2018 estaría entre el 12 y el 15 por ciento.

Por su parte, José Bruzzone, de Unidad Ciudadana, señaló que la economía de la ciudad está muy afectada por la falta de liquidez, por lo que no puede hacer frente a los nuevos incrementos en las tasas, al tiempo que criticó que el Gobierno local no haya resuelto aún las paritarias municipales.

Su par de bancada Lautaro Mazzutti, en tanto, opinó que tal situación también afecta al sector de los jubilados, que ven reducidos sus ingresos por los recortes en las coberturas en los medicamentos y el deterioro de su poder adquisitivo en general.

Olga Prieto (Unidad Ciudadana) se sumó al rechazo de la Ordenanza Fiscal e Impositiva y adujo que “el sentido común así lo indica, dado lo que están pasando los jubilados y los docentes, quienes padecen un ajuste brutal, con la baja del 30 por ciento de los cargos en la provincia de Buenos Aires”.

Y anticipó que los incrementos van a atentar aún más contra la cobrabilidad –que hoy es cercana al 50 por ciento-.

La edil Victoria Muffarotto (Unidad Ciudadana) coincidió con los planteos de sus pares de bloque y aclaró que si hay fondos provenientes de Nación es por el endeudamiento externo al que se sometió al país y recordó que los jubilados fueron realmente beneficiados con la Ley de Movilidad Jubilatoria, puesta en vigencia durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, norma que ahora no está más vigente.

Patricio Fay, del Frente Renovador, señaló que hay “un abanico de costos que es imposible de afrontar por los vecinos”, a lo que ahora se suma el aumento de tasas municipales. En este sentido, pidió que el municipio “acompañe el esfuerzo de los vecinos y que no incremente tanto las tasas, teniendo en cuenta que recibe fondos de Provincia y Nación para las obras públicas, por lo que bien podría aliviar a los contribuyentes juninenses no elevándolas”.

Marcelo García (Cambiemos) destacó los descuentos previstos para los contribuyentes que tienen buen cumplimiento y las obras públicas que realizó y realiza la nueva gestión municipal, aunque admitió que en general, este año “no fue de los mejores” en materia económica.

Presupuesto

El Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 2018 también fue aprobado por mayoría. Votaron positivamente Cambiemos, el Frente Renovador y el edil del monobloque Compromiso por Junín, Andrés Rosa. En la vereda de enfrente lo hicieron en forma negativa los concejales del bloque de Unidad Ciudadana. Fueron catorce votos a favor y seis en contra.

El presupuesto es un 45 por ciento mayor al del año anterior, y asciende a 1.301.880.000 pesos. El 42 por ciento es de origen municipal (546 millones de pesos); el 51 por ciento de origen provincial (670 millones de pesos) y el 6,5 por ciento de origen nacional (84 millones de pesos).

Del monto total hay un 37 por ciento afectado y un 63 por ciento que es de libre disponibilidad, mientras que el 50 por ciento de la libre disponibilidad se destina a salarios del personal.

Por otra parte, hay fuertes incrementos para áreas sensibles de la gestión, por ejemplo en Desarrollo Económico la suba asciende al 151%; Seguridad, 53%; Planeamiento y Obras Públicas, 51%; Desarrollo Social, 55%; Salud, 36%.

Los fondos previstos para obras son especialmente para cubrir la demanda de servicios básicos, como agua corriente y cloacas, promesa mediante de Petrecca de dotar de agua y cloacas a todo Junín en su gestión.

Entre algunos ítems salientes, para Red Vial el presupuesto estipula fondos por 18.500.000 pesos; Terminal de Ómnibus, 41 millones de pesos; pavimentación urbana, 70 millones de pesos; ampliación de alumbrado público, 20 millones de pesos.