El oficialismo desmintió la llegada de una cárcel

El presidente del Concejo Deliberante de Junín, Gabriel D´Andrea, ante las versiones periodísticas sobre la construcción de una nueva cárcel federal en Junín enfatizó que "no va a suceder, quieren generar preocupación y malestar en la gente. Quienes siguen haciendo política con este tema ya sabemos quiénes son".

En ese sentido, el edil del oficialismo dijo en referencia al grupo político del ex intendente Mario Meoni que "los que apuntan con el dedo ahora, no movieron un dedo hace algunos años cuando se construyó una nueva cárcel". Y remarcó: "este intendente hizo lo que tenía que hacer, los vecinos se pueden quedar tranquilos".

En tanto, la diputada provincial Rocío Giaccone también volvió a plantear un engaño del jefe comunal Pablo Petrecca a la ciudadanía al difundir mediante las redes sociales la foto de una hoja del presupuesto nacional donde figura el proyecto. Al respecto, el concejal Lautaro Mazzutti afirmó: "Las partidas están y figuran dentro del presupuesto nacional para la construcción de una cárcel federal, esperamos que no nos sigan mintiendo".