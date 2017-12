Leve repunte en las ventas navideñas, pero todavía lejos de las expectativas

Las ventas navideñas tuvieron en nuestra ciudad un leve repunte con respecto a 2016, motorizado especialmente por el rubro tecnológico. En este sentido, Diego Ruiz, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó en una entrevista con Democracia: “Notamos que las compras se realizaron muy a último momento, como no pasó en otros años, y que hubo una leve mejora, del 1 por ciento respecto al año anterior, tanto en lo que hace a las unidades compradas por la gente como al importe recaudado por los comercios”.

“Hubo mucho uso de las tarjetas en los comercios que relevamos hasta ahora en Junín, en línea con lo referenciado en una estadística que tenemos de CAME, sobre un universo mayor. Esperábamos un poco más, pero estamos medianamente satisfechos”, manifestó el dirigente.

Sobre el leve incremento en las ventas, Ruiz dijo que se notó en los rubros tecnología, juguetes y un poco en indumentaria, que “son los que más venden en estas fechas por sus artículos para regalar”.

Hubo mucho uso de las tarjetas de crédito en los comercios que relevamos hasta ahora en nuestra ciudad. Diego Ruiz Presidente de la SCIJ.

El repunte en las ventas se notó especialmente en los rubros tecnología, juguetes y un poco en indumentaria. Diego Ruiz Presidente de la SCIJ.

Por su parte, Raúl Parejas, comerciante de nuestra ciudad y vocal titular de Comercio e Industria, manifestó a Democracia: “Venimos de un año malo pero en los últimos días de diciembre levantaron las ventas, como sucede normalmente. El año en sí fue malo para los comercios, no me cabe ninguna duda. A esto le sumamos los gastos fijos que tienen todos los comercios, que han aumentado, y se hace más notorio todavía la baja en las ventas”.

“La última semana previa a Navidad el trabajo levantó, no como otros años pero levantó. Con respecto al 24, como fue domingo, nosotros decidimos no abrir pero me han llegado comentarios de comercios que han abierto, que si bien vendieron, no fue como tenían pensado”, dijo.

Respecto a los consumidores, Parejas afirmó: “Muchos se cuidan de gastar, pero también puede haber problemas monetarios. Pueden haber pasado situaciones complejas como la inundación que fue hace bastante, pero todavía pueden estar afectados por sus consecuencias”, dijo.

Tecnología

Las ventas en el rubro tecnología merecen destacarse porque, como bien dijo Ruiz, fue uno de los que más vendió para esta Navidad, que coincidió con el cobro del medio aguinaldo en el caso de los asalariados.

Guillermo Bringeri, directivo de una de las casas más tradicionales de Junín, señaló a este diario: “En lo que hace al nivel de ventas, tendríamos que considerar por un lado lo que es tecnología, que fue muy bueno, llegando a venderse hasta un 35 por ciento más que el año pasado. Lo que más se vendió fueron tablets, notebook, equipos de audio, celulares. Pero en lo atinente a piletas y juguetería propiamente dicho, el nivel de ventas no fue tan bueno, estuvo en línea con el de 2016”.

“Está claro que cada vez la gente requiere más tecnología y este año fue más accesible por el tema de la reducción de los impuestos internos que hubo en este rubro y que hizo bajar bastante los precios de tablets, notebooks y celulares”, aseguró Bringeri.

Expectativas

En cuanto a las expectativas para 2018, Ruiz dijo que son “buenas y cautelosas ante el incremento de las tarifas y otras cuestiones que hacen al cálculo de los costos”.

“Estamos a la expectativas de cuando lleguen las nuevas boletas con los incrementos y bueno, habrá que hacer frente a la situación, como venimos haciendo hasta ahora. Y lo mismo pasa con los consumidores, el incremento de los costos de los servicios hace que tengan menos dinero para comprar en el circuito comercial.