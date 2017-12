Audiencia en el ministerio de Trabajo para los que incumplieron un acuerdo

Federico Melo, subsecretario general del Sindicato Empleados de Comercio de Junín, al ser consultado por Democracia, dijo que se está luchando para que haya una ordenanza municipal que fije una normativa para el trabajo los días 24 y 31 de diciembre.

Ante la falta de respeto al horario tope comercial, fijado en las 16 horas, habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo para los que infringieron el acuerdo y que incluso podrían ser llevados por la fuerza pública.

El acuerdo

En diálogo con Democracia, el dirigente sindical explicó: “nosotros hacemos acuerdos con Comercio e Industria, y no todos los comercios están afiliados a esa entidad. También acordamos con supermercados y casas de electrodomésticos que en general cumplieron”.

En cuanto a los comercios más chicos, Melo dijo que algunos acataron y otros no. “Los más reticentes son algunos supermercados orientales, por lo cual actuará el Ministerio de Trabajo, para que por la fuerza pública, se obligue a los responsables a concurrir a una audiencia para ponernos de acuerdo y que cumplan esa normativa”, dijo.

Recordó que el acuerdo que fue firmado con las casas de electrodomésticos y los supermercados, incluído Comercio e Industria, es para el 24 y el 31. “El día fuerte de las ventas es el 24, y en cuanto al 31 muchos de los comercios que nosotros hablamos, en especial los del rubro electrodomésticos, más allá de firmar el acuerdo nos manifestaron que no van a abrir sus puertas porque obviamente esto implica que se deba pagar el ciento por ciento a los trabajadores y que les compense el descanso. Ellos evalúan las estimaciones de las ventas que puedan hacer el domingo 31 y algunos hasta creen que no es conveniente. Creemos que el 31 vamos a tener un acatamiento mucho mayor”, aseguró Melo.

Audiencia

El dirigente dijo que esta semana, el viernes precisamente, en horas del mediodía, el Ministerio de Trabajo va a citar a los responsables de los supermercados orientales que incumplieron el 24 de diciembre, con la fuerza pública para llegar a un acuerdo para el 31 de diciembre.

Aclaró que el resto de los comercios con los que se acordó y cumplieron en su mayoría. Y en el caso de los locales más pequeños, representados por Comercio e Industria, hubo un alto acatamiento.

“Año a año vamos a estar concientizando al consumidor a que se tiene que anticipar en lo que es compras y no esperar a último momento, y también queremos impulsar mediante el Municipio alguna ordenanza para dar una normativa”, dijo.

Al reflexionar sobre el acatamiento parcial, Melo sostuvo: “Pasó como con la pirotecnia, que más allá de que tiene una ordenanza igualmente se vio incumplimiento, leve pero se vio. No se puede controlar a todos entonces es muy importante que haya una ordenanza”.