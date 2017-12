Reconocimiento del Gobierno de Junín a los alumnos con mejores promedios

En el marco del Programa Reconocer, impulsado por el Gobierno de Junín, 66 alumnos de colegios secundarios públicos y privados de todo el Partido, recibieron un reconocimiento por el esfuerzo y dedicación en el ámbito académico durante el primer semestre de este año. De esta manera, la gestión del intendente Pablo Petrecca, que encabezó el acto, continúa con la implementación de políticas de inclusión y la apuesta a los jóvenes de todo Junín.

Fue el mismo Pablo Petrecca quien le dio la bienvenida a los alumnos y sus familias. En sus palabras, el jefe del gobierno de Junín expresó: "Estamos muy contentos de estar compartiendo un acto más de este programa, con el que intentamos poner de relieve el esfuerzo de aquellos que siempre están dispuesto a hacer un poquito más hasta entender esa fórmula matemática, hasta entender el texto o recordar aquella famosa batalla de la historia. Aquel que sacrifica algún gusto personal para poder educarse".

"Ese esfuerzo nos ayuda a seguir avanzando en nuestro compromiso por la educación, que es un pilar fundamental. Por eso los reconocemos y les decimos que este es el camino que debemos transitar, no todo da los mismo, en Junín el esfuerzo y la dedicación se reconocen, son ustedes los que han dado un paso más. Los felicito a todos y también a sus familias, que los acompañan todos los días", concluyó el intendente.

Luego de recibir sus respectivos reconocimientos, los alumnos coincidieron en valorar la decisión del municipio de premiar el esfuerzo que realizan durante todo el año. Alfonsina Moyano, del colegio secundario N ° 2 contó que "el promedio obtenido fue de 9,70 y estoy muy contenta de que el municipio reconozca a los estudiantes por el esfuerzo de todo el año. Tener este promedio se logra estudiando y hacer lo que se pide, no es nada de otro mundo".

Enzo Leto, alumno de la escuela 22, obtuvo un promedio de 9,69 y destacó que "es muy bueno que el municipio incentive y valore el trabajo de los alumnos, es un apoyo muy importante para nuestra dedicación y esfuerzo". También Lautaro Melcon, del Colegio Santa Unión y que tuvo un promedio de 9,65, aseguró que "este reconocimiento hace que no todo sea lo mismo e incentiva a que nos superemos, está muy bueno".