Aseguran que se sintió menos el uso de pirotecnia sonora durante Navidad

Representantes de Comunidad Asperger y Voz Animal, dos entidades que luchan constantemente por la implementación definitiva de la ordenanza 7246/17, que regula la comercialización y el uso de la pirotecnia en favor de quienes padecen trastornos del espectro autista y de los animales, dos de los muchos sectores que padecen las consecuencias de lo que generan los estruendos especialmente en estas fechas, destacaron que se percibió una merma en el uso pero que aún falta rever la ordenanza y continuar con la concientización sobre el no uso de pirotecnia.

Durante los días previos a Navidad, con el fin de dar cumplimiento a dicha ordenanza, el Gobierno de Junín realizó una serie de operativos en distintos comercios de la ciudad, a cargo de Inspección General, Defensa del Consumidor, la delegación Explosivos de Bomberos, efectivos de la Comisaría Primera y personal de Habilitaciones, quienes lograron decomisar una importante cantidad de mercadería.

Según las autoridades municipales, los operativos continuarán durante todo diciembre y, ante el incumplimiento de la ordenanza, habrá "severas multas", no sólo para los comerciantes, sino también para quienes hagan uso de pirotecnia con efectos audibles, tales como estruendos y estampidos.

Resultado favorable

Giselle Scanavino, de la agrupación proteccionista Voz Animal consideró que “hubo menos estruendos” pero a su vez advirtió, que “hay puntos localizados de venta aún clandestina”.

Es por ello que la representante de la Ong insistió: “Vamos a seguir difundiendo la ordenanza 7246 generando conciencia todo el verano y sobre todo profundizar donde se debe denunciar que es en el número 147”.

Según Scanavino, “se articuló positivamente con el municipio ante los casos denunciados y eso nos pone contentas. Creo que el resultado fue favorable y valió la pena haber hecho desde nuestro lugar los reclamos que hicimos”.

Asimismo, aseguró que esperan “que el 31, en fin de año sea aún menos. Y pedimos que por favor se difundan con claridad las multas para quienes venden y compran”.

Por su parte, Sandra González, de Comunidad Asperger de Junín, expresó que “en algunos barrios fue menos el estruendo, pero muchas mamás nos contaron que a partir de las 12 se dieron 15 minutos muy extensos en cuanto a ruido”.

“Hay un proceso que recién se inicia”

Para la ex concejal de Cambiemos, Lía Castratovich, el resultado también fue favorable ya que “claramente esta Navidad pudimos escuchar menos sonidos que contaminan el ambiente y a tantos sectores de la sociedad le causan perjuicio”.

Además, destacó que “hay un proceso que recién se inicia, hay un camino para recorrer y en esto tiene que ver la concientización, el trabajo que se está haciendo desde el municipio desde que se sancionó la ordenanza y en conjunto con muchos sectores de la sociedad”.

Comunidad Asperger, Ex Combatientes de Malvinas, Voz Animal y muchos clubes han apoyado esta ordenanza, lo que para la ex concejal se trata de “un cambio de cultura que se inicia. Creo que vamos por el buen camino”, según indicó.

Que no se hayan registrado accidentes por uso de pirotecnia es otro resultado satisfactorio según Castratovich.

Además, destacó que “a través de los procedimientos que se vienen haciendo, los vendedores van entendiendo el fin de la ordenanza, porque no estamos hablando de prohibición sino de regular esta clase de pirotecnia. El balance es positivo”, concluyó.