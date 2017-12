A la comisión directiva del Club Atlético Rivadavia

Vimos con sorpresa, tanto en el "Diario Democracia" como en "La Verdad" de Junín, la convocatoria a una asamblea extraordinaria firmada por su secretario Rubén Cusano y su presidente Fernando Burgos, con la finalidad de aprobar la venta del terreno que posee el club con salida a calle Gral. Paz, y que es usado como salida de emergencia del salón principal, entrada de vehículos de carga y descarga de mercadería, equipos de sonido de bandas y cantantes, asados, etc. sin dejar de ser un potencial lugar para cualquier emprendimiento edilicio que se pueda desarrollar en algún momento. Este terreno tiene un valor incalculable, veamos:

Más allá de lo sentimental:

Fue comprado con el esfuerzo de mucha gente que dejó parte de su vida por el club y fue defendido con uñas y dientes cuando su venta era una posible solución para arreglar un juicio que amenazaba con el remate del Club Atlético Rivadavia en su totalidad. Más aún, era un sueño, no concretado por la situación antes nombrada, comprar la casa lindera (hoy departamentos en construcción) para agrandar las pertenencias del club cumpliendo con el mandato de la historia que nos dejaron nuestros antecesores.

Más allá de lo económico:

Seguramente ese dinero va a ser destinado a realizar alguna obra. El club tiene 102 años de vida, algunas generaciones lo fundaron, otras lo construyeron, alguna lo salvó de un problema que parecía sin solución; pero siempre trabajando sin prisa pero sin pausa. Es probable que se tarde más tiempo en realizar alguna obra edilicia, tal vez alguna no la pueda terminar esta comisión, pero sepan que este terreno no se va a poder comprar nunca más, aunque el club cuente con mucho dinero.

Solo le pedimos a los integrantes de la comisión directiva no ser culpables, ustedes como directivos y nosotros como socios y/o simpatizantes, de un reproche de las próximas generaciones. Lógicamente que nuestros hijos y nietos van a seguir nuestros pasos, y en algún momento alguno nos va a preguntar ¿por qué vendieron ese lote, en lugar de mantenerlo o tratar de comprar otro como hicieron otras instituciones? (ejemplo: Club Argentino de Junín que al no poder concretar la compra de ningún terreno o casa lindera -como nuestro lote-, adquirió una casa frente al club); ellos nos dirían: “Hoy, de tenerlo, cuantas cosas importantes podríamos hacer”.

Por todo lo dicho, hacemos este pedido con el convencimiento de que CONSERVAR ESTE INMUEBLE es lo mejor para nuestra institución. Más aún, uno podía o no estar de acuerdo con la venta que se realizó recientemente del terreno ubicado en calle Sáenz Peña entre Cichero y Dulbeco, de eso nada dijimos, pero en este caso, ¡NO PODEMOS DEJAR DE MANIFESTARNOS DE ESTA FORMA!

Esperamos ser escuchados.

Ojalá este pedido sirva de reflexión y la asamblea extraordinaria no se realice.

Muchas Gracias.

Listado de Firmantes Socios y Simpatizantes que adhieren a la Carta Abierta:

