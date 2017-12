Pablo Petrecca: “El vecino sabe que ahora hay respuesta"

¿Cómo cree que fue este 2017 para Junín?

-Hemos logrado los compromisos que la gobernadora María Eugenia Vidal nos ha pedido. Lo hicimos con el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, de los juninenses y con el acompañamiento de la Provincia y de la Nación. Además, estuvimos cerca del vecino que es una característica de nuestra gestión, de dar la cara, decir la verdad y hablar con la gente sin perder esa sensibilidad barrial de ver lo que está pasando en la ciudad. Creo que han sido patas fundamentales de nuestra gestión. Hemos hecho mucha obra pública, muchos avances importantes que Junín estaba necesitando y sobre todo estamos acompañando a aquellos que nos necesitan, trabajando en equipo. Estamos muy contentos por todo lo hecho y por supuesto falta mucho por hacer, ya que cuando recorremos los barrios es impresionante ver las cosas que aún quedan por hacer. Pero como conclusión saco que el vecino ahora pide y reclama porque sabe que hay una respuesta. Es algo que está muy bueno y no me molesta que me pidan y reclamen porque es nuestra función. Tenemos que estar atentos y sensibles para dar respuestas y solucionar los problemas que por eso fuimos elegidos. Lo satisfactorio es que el vecino sabe que tiene una respuesta por parte del Estado y es un objetivo cumplido.

- ¿Piensa que hay sectores de la política que quizás no quieran vivir en democracia?

-No me queda ningún tipo de duda. Hay que separar las marchas pacíficas como los cacerolazos, que en su momento fueron criticados pero es una buena forma que tiene de manifestarse la sociedad en disconformidad con una política pública, ya que de eso se trata la democracia, en pensar distinto, por esos hay minorías y mayorías. Cada uno elige en función de lo que cree que es mejor para su país y su ciudad y veo perfecto que uno se manifieste, pero hay que hacerlo de forma pacífica respetando los estamentos de la democracia. Yo veía, además del espectáculo triste de los sectores violentos, fotos con helicópteros. Claramente están buscando desestabilizar, que pase lo de 2001, provocando para que la policía reaccione. Creo que está claro que una parte de la sociedad, diría un sector de la política, que se acostumbraron mal y no toleran que gobierne un partido político distinto a lo que se acostumbraba en los últimos años en Argentina. Tenemos una democracia que tenemos que disfrutarla y cada acto electoral es una manera de que uno pueda manifestarse y la sociedad ha elegido en 2015 una forma de hacer política y la ha ratificado recientemente. Creo que tenemos que respetar eso y por supuesto que el que no esté de acuerdo puede quejarse y reclamar que es algo que lo vemos perfecto y correcto en forma pacífica dejando gobernar. Creo que sí hay sectores que están buscando que este Gobierno se vaya. Quiero decirles a la sociedad que tenemos un Presidente con una convicción tremenda que sabe lo que hace y no van a lograr que se vaya porque tiene muy claro el mandato y hay un equipo de trabajo con una sociedad e institución que respaldan. Son minoría y eso es lo bueno, porque si bien hay actos de violencia son pocos y tenemos que seguir creciendo y madurando para que cada vez sean menos en la Argentina.

- ¿Tuvo alguna reunión con Gustavo Traverso ahora que es legislador?

- Casualmente le mandé un WhatsApp felicitándolo porque me invitó para la jura en estos días. Junín tiene una oportunidad tremenda, primero, porque hay un gobierno local que tiene un contacto directo con la Provincia y Nación que permite gestionar de manera mucho más rápida. Además tenemos los legisladores dentro del equipo como la diputada Laura Ricchini y el senador Juan Fiorini que permite y ayuda muchísimo para gestionar. Debo decirlo que tuve una buena apertura con Oscar Romero que fue diputado nacional y con Rocío Giaccone. Creo que tenemos que lograr, más allá de las diferencias que tengamos, poder pensar en Junín. Me ha pasado que Romero me ha llamado y me preguntó en qué me podía dar una mano para incorporar en el presupuesto nacional. Creo que son los gestos que hacen falta y esta sociedad y democracia que tienen que crecer día a día, están buscando que los políticos nos sentemos en una misma mesa, paz y que los políticos se dejen de hinchar, de pelearse y ponerse palos en la rueda. Después queda claro cuando hay un partido político que pone trabas y los resultados electorales son muy concretos y determinantes con una gestión que tiene ganas de hacer las cosas bien. Más allá de la fatídica situación de San Pedro, a Traverso y a los legisladores les deseo éxitos y que podamos trabajar en paz para hacer una mejor ciudad.

- ¿Cuándo comienzan las obras del camino al Balneario?

-La obra ya está lista para arrancar, pero por una cuestión de tiempos que nos hemos ido retrasando por cuestiones climáticas y algunas reformas que ha tenido el proyecto original, hacerla ahora sería una complicación porque ya arrancó la temporada de verano en la Laguna de Gómez. Les pido a los juninenses que tengan paciencia y este va a ser el último año que van a transitar ese camino hecho pedazos porque luego de finalizar el verano, a fines de febrero o marzo comenzará la obra de repavimentación. Está terminando la primera etapa del proyecto que comprende todo el trayecto de avenida Circunvalación en la cual está faltando pintar algunos sectores y la finalización de la rotonda que va a ser impresionante y también va a estar iluminado. Esto va a generar una mayor seguridad de transitar por ese sector para los trabajadores del Parque Industrial.

- ¿Tuvo alguna objeción desde el sindicato por el bono municipal?

-Es la primera vez que uno entrega un premio o regalo y recibe críticas y sinceramente no lo entiendo. Con el sindicato hemos tenido diálogo permanentemente: ellos nos hacen sus propuestas, nosotros por supuesto hacemos nuestros comentarios. Hay algo en que coincidimos que es que queremos lo mejor para el empleado público. Hay que dejar en claro que el bono es algo extra y no es parte del sueldo o aguinaldo, que es la obligación de cualquier empresa o empleador. Salir con tanta agresividad desde el sindicato por un bono que hemos hecho un esfuerzo importante para que 1.300 empleados tengan un extra que nos parecía importante y no pudimos hacerlo en efectivo porque la finanza municipal llega a fin de año con lo justo, como cualquier finanza del hogar. Hablando con distintas empresas locales pudimos hacer algunos acuerdos en función de los mejores precios que nos han pasado. En este caso es una empresa local que nos permite financiación en cuotas y le permite al empleado público poner un alimento, un pan dulce o un regalo más en la mesa navideña. Se trata de un pequeño regalo, obsequio que como juninenses quisimos hacerlo. Uno cuando recibe un regalo lo que hace es agradecer. A pesar de que otros municipios no pudieron pagarlo, en Junín se pagó el sueldo y el aguinaldo en tiempo y forma, al igual que las horas extras. Esto se debe a un enorme trabajo de un equipo de hacienda que tiene una responsabilidad tremenda para hacer las cuentas como en cualquier hogar gastando lo que hay que gastar. El bono es un concepto que no está establecido por ley, que si se puede dar es bienvenido y lo entregamos al igual que el año pasado. Hay que dejar en claro que son más de 1 millón y medio de pesos que se inyectan en el mercado local que va a permitir que una empresa pueda seguir invirtiendo o tomar más mano de obra generando trabajo. Los empleados están muy contentos y pueden tener algún obsequio más en la mesa navideña.