Gobierno y gremios se trenzan por posible cese “masivo” de los docentes suplentes

Miles de maestros y profesores suplentes y provisionales de toda la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales prestan servicios en escuelas de Junín, podrían ser cesanteados en los próximos días. Educación dice que “sólo se cumple con la ley, con lo previsto en el Estatuto del Docente”. Los gremios y educadores no afiliados a ninguna entidad recibieron la noticia como un baldazo de agua caliente en plena ola de calor.

“¡A esta altura del año!”; “nos enteramos de la noche a la mañana”; “no hay explicaciones claras, ¿es un ajuste?”, son algunos de los planteos y preguntas que se hacen. Aún no tienen respuesta. Fuentes oficiales dijeron que “se está trabajando sobre el tema” y que “no hay todavía una resolución firmada”.

Qué dice el Estatuto

Antes que nada, ¿qué dicen los artículos 109 y 110 del Estatuto del Docente en su inciso C?

Artículo 109-C: “El personal docente provisional cesará al finalizar las tareas correspondientes a cada curso escolar, en los casos que el docente no haya contado, en el momento de su acceso, con título habilitante para el cargo, horas cátedra o módulos que desempeña”. El artículo 110-C expresa lo mismo para el “personal docente suplente”.

Es decir, provisionales y suplentes cesarían cada fin de año en sus cargos si lo hubiesen tomado sin titulación y, al 31 de diciembre, aún no se hayan titulado.

Vale subrayar que la cobertura temporal de un cargo sin título es una práctica legal, que contempla el propio estatuto: cuando aquel no es tomado por alguien del “listado oficial” se pasa, dicho de un modo grosero, a un plan B, luego a un C, y así hasta que el cargo quede cubierto.

Ejemplo. ¿Un cargo no es cubierto por el listado oficial? Se abren otros. Primero, “A in fine”, donde están aquellos que no pudieron inscribirse en el listado oficial, y los profesionales sin carrera docente (estos últimos cubren cientos y cientos de cargos en escuelas técnicas, agrarias, especiales, algo que se explica más adelante).

Luego, el listado B, compuesto por los que tienen el 50% o más de la carrera.

Después, “B in fine”, con los que se apuntaron durante el ciclo lectivo en curso.

Por último, si el cargo sigue sin cubrirse, se recurre a un listado de emergencia integrado por quienes todavía no tienen el título habilitante o están cursando su carrera.

Qué dice Educación

En Educación dijeron que “hace años que los artículos 109 y 110 del estatuto no se aplican. Cada fin de año esos cargos cubiertos por no titulados se renovaban automáticamente. No se está haciendo otra cosa que cumplir con la ley”.

También anticiparon que para las maestras de grado “se está trabajando en la posibilidad de prorrogar el vencimiento del cargo hasta el 28 de febrero. Ese día sería el plazo final. Y se haría una excepción con aquellos alumnos regulares de magisterio”.

¿Y los secundarios? No sabe, no contesta. Apenas indicaron que habría novedades entre la semana entrante y la primera de enero.

Estos temas se tratan entre los funcionarios y los gremios en la instancia denominada Cogestión.

Qué dicen los docentes

“Durante 2017 no fuimos convocados con la sistematicidad que corresponde a reuniones de Cogestión, en un escenario en el que no hay preocupación para garantizar mejores condiciones de trabajo. Y están avanzando en recortes de recursos en diferentes aspectos, como la jubilación de los docentes y la no creación de cargos a lo largo de todo el año. Además hubo recortes en comedores e infraestructura”, dijo la secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre, quien enfatizó que los gremios “rechazan la intención de Educación de dejar cesantes a miles de docentes que accedieron a sus cargos por listados complementarios y de emergencia”.

En esa línea aclaró: “Por supuesto que no nos da lo mismo, los docentes deben tener título que acredite su formación inicial, pero Educación no puede, de buenas a primeras, cambiar las reglas de ingreso a la docencia sin el seguimiento correspondiente para anticipar esta situación”.

“La condición del título es importante y la condición de trabajo también”, añadió, para realzar que “esta decisión afectará en mayor medida a materias y modalidades como música, artística, ciencias duras, técnica, especial y agraria”.

“¿Qué pasa con el listado oficial de esas materias? Si se inscribió gente con título, ¿por qué en el sistema educativo cuesta tanto la titularización de los docentes de esas áreas? No sea cosa que el año que viene haya cursos que no se cubran y materias sin docentes durante meses”, apuntó, para indicar que harán “las presentaciones necesarias para frenar estas medidas, por injustas y arbitrarias”.