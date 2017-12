Se realizó una reunión de gabinete ampliado y un balance de la gestión

El intendente Petrecca, secretarios, directores de áreas, empleados municipales, directivos del Hospital, del Ministerio de Trabajo, de ANSES, entre otros, se reunieron en un encuentro de gabinete ampliado con el objetivo de mostrar el trabajo que se viene realizando desde diciembre de 2015, la actualidad y el futuro de la gestión, es decir, hacia dónde apunta.

El Jefe Comunal manifestó: "Hicimos un balance y lo queríamos compartir con parte de este gran equipo. Es fundamental que todos los actores del municipio entiendan, sepan y conozcan la metodología que estamos llevando adelante en la gestión desde que comenzamos en 2015. Es una metodología eficiente que se traduce en dar respuestas a la gente y los empleados son parte de esta maquinaria para lograr hacer cosas juntos. Estas reuniones las hacemos semanalmente con todos los secretarios, pero esta vez lo hicimos ampliado para que conozcan qué cosas hicimos juntos".

Luego destacó que "es fundamental el trabajo en equipo y si no entendemos que precisamos del otro, esta maquinaria no funcionaría. Todas las áreas municipales son transversales y fundamentales para lograr resultados. Si queremos hacer bien las cosas en deporte, debemos trabajar con los clubes y la liga, si estamos en los barrios es mucho más sencillo si lo hacemos con las sociedades de fomento. Trabajar en equipo es el concepto que queremos remarcar a través del diálogo y la capacidad de escuchar. Cuando uno está en la función puede cometer errores, pero lo importante es tener la sensibilidad para poder escuchar y corregirlo".

Petrecca destacó los desafíos por delante y aseguró que "no van a ser sencillos. También hay varios que nos marcan las agendas de la Gobernadora Vidal y el Presidente Macri para achicar la estructura burocrática de gasto político, de poder reducir la deuda corriente, los desafíos de tener los equilibrios en las tasas, de lo productivo para bajar la pobreza, entre otros desafíos. Hay muchas cosas por delante, pero en dos años demostramos que cumplimos muchos objetivos”.

A su vez, el secretario General, Martín Beligni, aseguró que "era un poco contarle a la gestión en qué venimos trabajando y hacia dónde vamos. Como gestión tenemos cinco ejes importantes. Perseguimos una ciudad innovadora, integrada, comprometida con la educación, productiva y saludable. Nos parece que es importante resaltar el tema de los ejes donde enfocamos nuestros proyectos e ideas. Trabajamos en este norte y hacia allí vamos”.

Para finalizar, sostuvo: "Apuntamos a que cada secretaría o área sepa hacia dónde debe ir y cuál es el objetivo. Si no tenemos un orden, los proyectos no se cumplen. Nosotros tenemos más de 300 proyectos trabajados este año y si no tenemos un orden es imposible poder seguirlos. Hay desde mega obras hasta programas que prestamos a la sociedad y nos interesa seguirlos a todos. La participación del empleado municipal es fundamental y sin su compromiso no se podría hacer. Son una herramienta importante y de gestión, y no venimos a crear ningún municipio, cumplimos 190 años como ciudad, y eso demuestra que tenemos una gran historia ".