El FR, preocupado por la situación de los municipales

Concejales del Frente Renovador se mostraron preocupados por la situación que están pasando los empleados municipales y por la falta de diálogo entre los funcionarios y los representantes de los gremios.

En este sentido, el concejal Patricio Fay explicó: “Hoy (por ayer) se llevó a cabo una reunión en el Concejo Deliberante entre concejales y dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales y fue preocupante saber que no tienen diálogo con el intendente ni con los funcionarios. Sobre todo, luego de que el secretario de Economía, Ariel Díaz, haya dicho en el Concejo que estaban hablando con los gremios. Por lo tanto, es preocupante que el municipio no hable con los gremios”.

“Además, nos parece muy improvisado que no esté definido el aumento de salarios para el año que viene cuando ya está definido el presupuesto. Por lo tanto, quedan muchas dudas respecto de dónde van a salir los recursos cuando se defina el aumento, porque aumento tiene que haber”, afirmó Fay.

"Recuperar lo perdido"

Por su parte, el concejal Hugo Talani, manifestó que “de acuerdo a lo conversado con los dirigentes del gremio en el Concejo, ellos pretenden un aumento del 35%, porque con ese porcentaje estarían recuperando las pérdidas de los años 2016 y 2017 y compensado la inflación del próximo año”.

“También se les explicó a los dirigentes del gremio que el intendente cuenta con poderes otorgados por una ordenanza para realizar el cambio de las partidas presupuestarias para generar los ahorros y poder reasignar partidas para dar un aumento salarial. Porque ellos creían que para hacer cambios se tenía que pasar por el Concejo, pero no es así”, explicó Talani.

La polémica por los tickets canasta

Esta situación se da luego de la polémica entre oficialismo y oposición por el pago de un bono de fin de año a los empleados municipales, que esta vez el Ejecutivo decidió implementar a través del pago de 1500 pesos en tickets para gastar en una cadena de supermercados juninenses, pero por la cual los trabajadores -dijeron desde la oposición- no pueden disponer libremente de su dinero.