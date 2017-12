Con el dinero de 15 días de vacaciones, familias alquilan quintas por dos meses

Con la llegada del calor de diciembre, y con los altos precios para vacacionar en ciudades turísticas, las quintas comienzan a ser uno de los mayores atractivos para pasar el verano.

En Junín está tomando fuerza la idea de cambiar los 15 días de vacaciones en las Costa Atlántica por el alquiler de este tipo de propiedades al aire libre por dos meses con un gasto similar.

Es que en nuestra ciudad se están juntando grupos familiares para pasar la temporada 2017 – 2018 en casas quintas con pileta, parrilla, parque, quincho y al aire libre por un costo promedio de 1400 pesos por día.

Además desde las inmobiliarias afirmaron que hay mayor demanda para los fines de semana y las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero destacaron una baja en la oferta.

Cabe informar que no hay mucha disponibilidad, y lo poco que se ofrece se alquila rápido para los meses de enero y febrero.

"Se juntan familias y alquilan la temporada"



Desde las inmobiliarias juninenses, Jorge Gauna en diálogo con Democracia sostuvo que “normalmente en temporada de verano se alquila mensualmente. El propietario que tiene disponible la quinta hoy, en vez de alquilarla en forma permanente la ofrece en la temporada de los tres meses de forma vacacional”.

“Hay muchos casos en los que se juntan entre dos o tres familias y alquilan una casa quinta en la temporada y esas son las vacaciones. El dinero que debería ser destinado a 15 días en la costa atlántica lo usan para estar dos meses en una casa quinta en Junín”, explicó.

“El valor por dos años de alquiler es de 8 mil pesos por mes, mientras que los valores vacacionales son más elevados”, agregó. Y continuó: “A los jóvenes no les alquilamos porque las experiencias son malas y creo que todas las inmobiliarias estamos en la misma postura”.

“Es muy difícil llegar a concretar un alquiler por una semana para las fiestas, porque el que la tenga disponible va a querer alquilarla por 15 días o un mes y no por cuatro días”, argumentó. Y sostuvo: “El que no puede salir de vacaciones busca esta opción, y además comparte los gastos con otro grupo de gente o familia”.

“Abaratan costos”

Por su parte, Jorge Epifanio aseguró que “en realidad demanda hay mucha pero lo que faltan son las quintas en alquiler. De hecho hay mucha gente que se ha ido a vivir de forma permanente y eso le resta disponibilidad para el verano”.

“Se agrupan tres o cuatro familias y abaratan costos obviamente que es la idea principal más que nada por una cuestión de privacidad y comodidad”, resaltó.

“Hoy irte de vacaciones 15 o 20 días a la costa argentina es un gasto muy grande que lo equiparan por el mismo valor y se quedan dos meses en una casa quinta en Junín con pileta, parrilla y todas las comodidades. Si bien tienen la posibilidad de irse, cuando empiezan a sacar números, se quedan en Junín”, continuó diciendo.

Además cabe aclarar que hay mucha demanda para los fines de semana y las fiestas, donde se alquilan por dos o tres días en Navidad y Año Nuevo. “Para estos casos hay poca disponibilidad porque es mejor alquilar por la temporada”, aseguró.

“Hay hijos que se han ido a vivir a otras ciudades y vuelven a pasar los festejos con los padres y se alquilar una quinta para estar más cómodos al aire libre. Desde hace unos días tenemos mayor cantidad de pedidos por esos casos”, expresó.

“También existen los casos de gente de Junín que buscan hospedaje para familia que vienen a pasar unos días y buscan quinta. Inclusive en la Laguna de Gómez también se buscan casillas”, subrayó.

Dependiendo de la propiedad, los ambientes y el tamaño del terreno, se está pidiendo entre 1500 y 1300 pesos por día.

“Los desperfectos pueden estar o no. Si la propiedad está en condiciones y lo usos son normales no tienen por qué haber problemas. El mantenimiento es igual que en cualquier casa dentro de la ciudad”, concluyó.

Navidad y Año Nuevo

Desde la Inmobiliaria Pedemonte explicaron que “lo que más están pidiendo es para pasar una semana en una casa quinta. Además con la llegada de las fiestas están demandando por los dos fines de semana, ya que llegan los familiares de otras ciudades a Junín y en las casas propias no tienen suficiente espacio para albergarlos a todos”.

“Además hay alquileres permanentes, pero en diciembre nos arreglamos más con los días festivos. Puede existir el caso de que la familia es grande y quieren disfrutar un poco al aire libre durante Navidad y Año Nuevo con casa, quincho, pileta y parrilla”, finalizó.

Sin intermediarios

Por otro lado, a las ofertas a través de inmobiliarias hay que sumarle la que existe el modo sin intermediarios, para las cuales las redes sociales son una herramienta fundamental.

Se trata de una opción que en el último tempo ha ganado terreno y es muy utilizada para eventos como festejos de cumpleaños, casamientos y acontecimientos de este tipo.

En tanto, los precios varían de acuerdo a las comodidades y la capacidad con que cuenta la propiedad en cuestión.