Comunidad Asperger y Voz Animal esperan una Navidad sin estruendos

Lejos de cesar, desde que entró en vigencia la ordenanza sobre el uso de pirotecnia, las campañas y la lucha para que la sociedad tome conciencia se incrementaron, especialmente con los reclamos constantes que realizan organizaciones de nuestra ciudad como Comunidad Asperger y Voz Animal.

“Que una mamá tenga que estar en el baño con su hijo, con la ducha abierta, con una radio con volumen al momento que comienzan todos estos explosivos es terrible”, relató Sandra González, integrante de la Comunidad Asperger de nuestra ciudad.

Miedos, crisis, gritos, autolesiones, son algunas de las situaciones que disparan los estruendos tales como la pirotecnia.

“Una crisis puede durar una fracción de segundos, con el nene gritando, o en el suelo, tomado de la pared, o autolesionándose su cabeza contra la pared, o puede durar quince o veinte minutos”, explicó Sandra.



En muchos casos, si el niño está medicado, según Sandra, “se les suele dar un poco más de medicación, para que estén un poco más relajados, y no lo afecte tanto, pero hay nenes que no están medicados, son unos cuantos gracias a dios y las mamás tienen que buscar estrategias para que ellos no sufran”.

Sandra aseguró que cuesta mucho que la gente comprenda lo que causa la pirotecnia en los chicos con autismo.

“Una mamá con un hijo con TGD tiene que pasar la navidad lamentablemente con su marido si es que lo tiene, pero no puede compartir en muchos casos porque aún la gente no lo entiende. Y no es solo pirotecnia”.

Pirotecnia Cero

El estruendo de la pirotecnia afecta también a los animales, quienes poseen un oído cinco veces más desarrollado que el humano.

Según Giselle Scanavino, de la agrupación de proteccionistas Voz Animal, “les provoca un gran aturdimiento, se enloquecen y lo sufren tremendamente, incluso con taquicardia, vómitos”.

Tanto desde Comunidad Asperger como de Voz Animal, esperan que la ordenanza se cumpla y se logre la disminución del uso hasta lograr alcanzar el nivel de “pirotecnia cero”.

“Obviamente no se puede esperar pirotecnia cero ya mismo, la ordenanza aún no tiene cuatro meses de vigencia. Lo que si reclamamos el miércoles es la articulación del municipio en lo que es atención ciudadana, en el 147”, explicó Scanavino.

“La idea es que el 147 articule con Inspección general para que se puedan llevar a cabo las denuncias, porque muchos llaman denunciando veinte minutos antes de las 12, donde hay una pintada, donde hay pirotecnia y está todavía esa parte pendiente. Esperamos que el municipio lo cumpla”.



“Ponerse en el lugar del otro”

Sandra y Giselle coinciden en un pedido para estas fiestas y tiene que ver con la empatía, con ponerse en el lugar del otro y entender que lo que para muchos es una forma de festejo, para otros se convierte en un verdadero sufrimiento.

“Las fiestas significan mucho para todos por eso pedimos que se pongan un poquito en el lugar del otro, de los que somos y los que tenemos hijos con trastornos del espectro autista, que nos hace tan mal el festejo de las 12 de la noche”, expresó Sandra. “Cuando todo el mundo está pendiente de la pirotecnia, piensen que hay una mamá, un papá y un niño con autismo. Nuestros hijos también merecen festejarlo, sin asustarse, sin autolesionarse, sin crisis. Ojalá tengamos unas fiestas con tranquilidad, en paz. Y ojalá que la ordenanza comience a funcionar”.

Según Giselle, “la toma de conciencia es lo que más pedimos en estas fiestas y en todo el verano. Una campaña de concientización sobre el uso de pirotecnia por los boliches, las fiestas privadas, fiestas de 15”.

Asimismo, destacó que “es bueno que se haya sumado el Club Sarmiento y esperamos que se de un efecto multiplicador de la buena acción que es que la diversión de unos pocos no es la de todos. Que se cree empatía con aquellos que no la están pasando bien”.