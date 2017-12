"Nos acosan con inspecciones", denunció un comerciante del rubro

Gabriel, comerciante de Benito de Miguel 394, afirmó ayer en diálogo con Democracia: “No es que no queremos adaptarnos, venimos participando en comisiones legislativas, he convocado a otros comerciantes, incluso llamamos a la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales como personal idóneo para, entre todos, lograr una norma que verdaderamente solucione una problemática que es real, la de las bombas de estruendo, los petardos, los de alto impacto sonoro”.

Y agregó: “Desde septiembre, incluso desde antes, no comercializamos más estos productos en nuestros locales, lo que no podemos garantizar es que vengan desde Rosario, Buenos Aires, un doble clic, llegan, y quedó de manifiesto en que Independiente gana la Sudamericana y la Fuente del Milenio era una lluvia de bombas de estruendo, este caso resume el procedimiento y cómo está hecha la ordenanza. Nos acosan con inspecciones pero falta sentido común”.