Sin garantías

El gobierno de la Provincia procura que el déficit de 5.000 millones de pesos anuales de la caja previsional del Bapro no sea afrontado por el Estado provincial. Es decir, que el Banco resuelva ese rojo con su propio funcionamiento. Imposible en las actuales condiciones. Hay 16.000 jubilados para 8.000 activos que trabajan. El "agujero" no debe ser afrontado por el resto de los contribuyentes. Son sueldos jubilatorios de entre 45.000 y 150.000 pesos. El cambio sería gradual y no afectaría derechos.