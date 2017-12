Sarmiento llamó a cumplir la ordenanza sobre pirotecnia

Autoridades del club Sarmiento llamaron a todos los hinchas tanto de dicha institución deportiva como de las demás de la ciudad a cumplir con la ordenanza 7246/2017, que regula la comercialización y el uso de pirotecnia sonora.

En este sentido, el secretario del club, José Luis Cornago, expresó: "Creo que no sólo los hinchas, sino que todo el mundo tiene que tener conciencia de lo que hace. Este tipo de pirotecnia molesta y mucho, sobre todo a las personas grandes, a enfermos, a chicos y a animales. Por eso es importante que todos tengamos conciencia y que no usemos pirotecnia".

"Nosotros vamos hablando con la gente, algunos entienden y otros todavía no. Pero a medida que podamos, vamos a ir concientizando a la gente, porque esto no debería utilizarse más", agregó y aseguró que la aprobación de la ordenanza "es totalmente válida" y que "vamos por el camino correcto".

Cabe destacar que días pasados se realizaron operativos en distintos comercios de la ciudad, que dieron como resultado el decomiso de una importante cantidad de pirotecnia sonora, cuya venta está especialmente prohibida por la ordenanza sancionada en septiembre.

"La concientización es el punto inicial y lo que hemos llevado a cabo es una de las tantas medidas tendientes a garantizar el cumplimiento de esta norma que nos está rigiendo”, afirmó la secretaria del Gobierno de Junín, Agustina De Miguel, tras los operativos.

"Esta tarea de fiscalización y control va a continuar en el tiempo, pero también es importante la concientización por parte de toda la comunidad”, agregó.

La regulación del uso y comercialización de la pirotecnia con efectos audibles no sólo rige en Junín, sino también en numerosas ciudades del país, tales como Necochea, Paraná, Viedma, Patagones, Azul, Gualeguaychú y más de 20 localidades de Córdoba, entre otras.