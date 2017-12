Arata dijo que no permitirán “que le metan la mano en el bolsillo a los jubilados”

La legisladora bonaerense por el Frente Renovador Valeria Arata se pronunció sobre lo acontecido esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación y afirmó: "Naturalmente repudio ciento por ciento la violencia que se vivió tanto dentro como fuera del Congreso, pero no debemos perder de vista la discusión de fondo, sobre el presente y el futuro de los jubilados de nuestro país".

Y la diputada por la Cuarta Sección Electoral agregó: "El Gobierno se equivoca cuando asume que el apoyo de los vecinos en el último proceso electoral le da autoridad para avasallar las instituciones, queriendo imponer algo tan sensible y complejo como la reforma del sistema previsional argentino, como un trámite exprés en 72 horas".

"Hay sectores en la oposición que estamos dispuestos a debatir y construir consensos en temas que necesitan la intervención del Estado como éste, pero no vamos a permitir que se nos subestime y se le meta la mano en el bolsillo a los jubilados, reduciendo casi 100 mil millones de pesos para cumplir con un acuerdo con las provincias", advirtió.

"El esfuerzo del Gobierno en tratar de explicar que esta reforma no significa una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados se esfumó 24 horas después de la sesión donde salió a ofrecer un bono de compensación para intentar revertir el ajuste”, señaló.

“Me preocupa mucho que el Gobierno cada vez se empecine más en tomar decisiones trascendentales solo con el termómetro de las encuestas y sin necesidad de discutir con el resto del arco político. Espero que el evento del jueves último no haya sido en vano y el Gobierno retome el diálogo como lo hizo en 2016, que le dio muy buen resultado", cerró.