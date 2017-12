Dirigentes políticos de Junín analizan el conflicto por la reforma jubilatoria

Luego del escándalo en el Congreso nacional y de la sesión suspendida donde se iba a tratar la reforma previsional, dirigentes y funcionarios juninenses analizaron –consultados por Democracia- las repercusiones de lo sucedido y el tema de fondo, que son los cambios en el recálculo de los haberes jubilatorios.

Fiorini: “Tiene que ser sustentable”

El senador bonaerense por Cambiemos oriundo de Junín, Juan Fiorini, afirmó a Democracia que, “lamentablemente, la misma situación que de intolerancia y violencia que se vivió en el Congreso nacional tuvo lugar en la Legislatura bonaerense. En ambos casos hubo incidentes, violencia, diputados que no quisieron debatir de manera democrática, funcionarios que irrumpieron en el recinto”.

Y agregó: “En ninguno caso se pudo debatir, fue todo muy agresivo, y por supuesto que creemos que esta intolerancia no es el camino”.

“Tenemos un pasado, que no es el mejor punto para tener como referencia de país, el cambio tiene que ser racional, tiene que haber trabajo, garantizar la paz”, dijo.

“La reforma previsional va a permitir que sea sustentable en el tiempo, por eso es que se está pidiendo esta reforma, para que el sistema sea autofinanciable, ya que hoy el 50 por ciento se financia con deuda”, señaló el funcionario macrista.

Y añadió: “Además con esta reforma se garantiza el 82 por ciento móvil para los jubilados que cobran la mínima, no es para todos, pero es un paso para de a poco ir mejorando el poder adquisitivo de los jubilados y que los salarios crezcan por encima de la inflación”.

“No es cierto que esta reforma tenga que ver con la presión internacional, sino con la inflación, la caja previsional estaba arrojando un déficit y tiene que ser sustentable”, indicó.

Traverso: “Quieren manotearle a los jubilados”

Por su parte, el ex concejal y dirigente kirchnerista Gustavo Traverso afirmó a Democracia que “hubo una reacción muy acertada de los diputados de no avalar este pacto espurio entre los gobernadores y el presidente Macri para robarles el dinero a los jubilados”.

Y agregó que “los gobernadores tienen que negociar con el revólver en la cabeza porque si no les sacan recursos, pero hay diputados que no lo aceptaron y por eso la sesión se cayó. De todos modos, lo peor de todo es la represión; fue una represión planificada, con infiltrados de los servicios de inteligencia que son los que provocaron los desmanes. Por suerte queda algo de moralidad y de ética en los diputados que no van a votar cualquier cosa. La movilidad jubilatoria es un derecho adquirido”.

Sobre la posibilidad, hoy congelada, de que el Presidente saque al reforma por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), Traverso opinó: “Este gobierno quiso nombrar a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto, metió a ex funcionarios presos sin pruebas, así que creo que se puede esperar cualquier cosa”.

“Quieren manotearle a los jubilados porque les bajaron las retenciones al campo, les quitaron impuestos a los sectores más pudientes, y los únicos que tienen capacidad de pagar más impuestos son los ricos. Les quitaron los derechos de exportación a los grandes terratenientes y a las molineras, se dejó de cobrarles a las mineras, se dejó de cobrarles a las industrias de punta -no a las pymes-, se bajó el impuesto a los bienes personales. El Estado pierde capacidad de recaudación porque le dejó de cobrar a los ricos y va por el manotazo a los jubilados y a los trabajadores”, afirmó.

Aguiar: “Va a haber una pérdida en los haberes”

Por su parte, el ex concejal peronista y economista Santiago Aguiar afirmó a este diario: “Trabajo en Capital Federal desde hace muchos años, justo ayer (por anteayer) estaba en la zona del Congreso desde temprano y la verdad es que me sorprendió, ya desde las 8, la enorme cantidad de policías, gendarmes y fuerzas de seguridad que había, con un despliegue casi militarizado. Creo que la violencia se fue fogoneando desde varios lugares, el propio oficialismo tiene una impronta demasiado apurada. Con esta revalidación del voto que obtuvieron en octubre creen que se pueden llevar todo puesto y eso genera violencia; uno no se puede llevar puesto el Congreso”.

Y agregó: “La reforma previsional es un proyecto resistido por la oposición, por los gremios, por los especialistas; el Gobierno debería haber sido más sincero y explicar el problema del déficit que enfrenta. Cuando Elisa Carrió afirma que puede haber una compensación para los jubilados, a partir de un bono, de alguna manera está reconociendo que va a haber una pérdida en los haberes de los jubilados, sobre todo para los que cobran la mínima y para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), porque esta reforma modifica el cálculo de la ley de movilidad jubilatoria del kirchnerismo, que tenía un reajuste cada seis meses”.

“El problema de fondo es que los organismos internacionales de crédito comenzaron a pedirle al gobierno de Macri que achique el déficit fiscal, El primer palo fue el aumento de las tarifas de energía, combustibles, y el segundo es el recorte del gasto, de los subsidios, el manotazo a los jubilados”, señaló.

“Esto se da en el contexto de un acuerdo con los gobernadores para bajar los impuestos en las provincias, fondos que tiene que compensar el Gobierno, y por eso necesita de este recálculo de los haberes jubilatorios”, añadió.

“El Banco Central se endeuda a tasas muy altas, y con estas tasas altas están afectando el crecimiento económico del país, estas recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional ya las conocemos y han fracasado en todos lados, con la crisis de Grecia las quisieron implementar y los países europeos se opusieron tajantemente. La teoría económica sostiene que de las crisis se sale con más plata, no con menos. El modelo neoliberal impulsa un achicamiento del Estado, pero el Estado tiene que ser interventor”.