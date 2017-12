Gauna afirmó que el gremio camionero está en contra de la Reforma Laboral

Miguel Gauna, secretario general del Sindicato de Choferes y Afines de Junín, se refirió a la temática que por esos días está en las primeras planas como es la Reforma previsional y laboral, y la amplia discusión que hay al respecto.

“Nosotros, del Sindicato camionero, tenemos representantes en el Congreso que seguramente votarán en contra de los Proyectos de Reforma Laboral, Previsional y Tributaria” – comenzó diciendo el sindicalista, al ser consultado por Democracia.

“Los fondos del ANSES que tenían como destinatario a los jubilados, siempre se han asignado a otro lado. Yo no creo que cometiendo esta injusticia de recortar a las jubilaciones se pueda solucionar algo. Ya lo hizo Patricia Bullrich en el 2001 bajando el 13 por ciento y no hubo solución. Se perjudica a gente que ahora no puede llegar a fin de mes. En los últimos 50 años nadie se ha dedicado a mejorar la calidad de vida a los jubilados, que en realidad tiene derecho al esparcimiento que no pudo disfrutar durante todos los años que estuvo aportando. Eso es jubilarse dignamente. Los gobiernos han atacado a las cajas de jubilaciones”, recordó Gauna.

“Además, está la presión tributaria que están ejerciendo. Incluso el campo que votó la nueva gestión de gobierno ahora protesta por eso. Y la reforma laboral, que el Gobierno tiene escondida, porque nadie conoce los puntos que incluye. Solo algunos, los más ‘suaves’ pero en profundidad no lo sabemos, nadie los publicó”, dijo.

Sobre la intervención de la CGT en acordar con el Gobierno nacional, Gauna sostuvo: “hay varios puntos como la quita de la indemnización, el preaviso, el no cobro de la multa del 25 por ciento de año del resumen de los salarios cuando el trabajador estuvo en negro. Es decir, si no estuvo registrado por la empresa para la cual trabajó, puede hacerlo pero igualmente le corresponde cobrar por el período que estuvo en negro, ahora condonarían esa deuda, los aportes, las contribuciones y empieza de cero. La solidaridad empresaria también se sacaría. Si por ejemplo, una cerealera contrata un fletero y este no le paga al chofer del camión, deberá pagar el fletero, no la cerealera. No habría reclamo a la empresa cerealera”.

Consultado sobre la medidas de fuerza para impedir la aprobación de leyes contrarias al interés de los trabajadores, el entrevistado dijo: “En mi opinión, el paro para que sea efectivo tendría que haber sido antes del tratamiento y por tiempo indeterminado, como se hizo en Francia, por ejemplo, que estuvieron 14 días parados para frenar la reforma laboral. Acá tendría que haber sido así”.

Respecto al papel protagónico que supo tener Camioneros, cuando hubo paro, Miguel Gauna dijo: “En la última reunión que tuvimos ya se nos anticipó que iba a ser un año de lucha, que estemos preparados si el gobierno nacional continúa con la política de destrucción del salario de los trabajadores”.

“Ya nos anticiparon, siempre peleamos en la calle, combatimos las leyes que atacaban a los trabajadores. Moyano fue uno de los pocos que salió a la calle durante el menemismo y el gobierno de De la Rúa. Moyano fue el que descubrió el tema de la Banelco. Y también ante el kirchnerismo se reclamó”, apuntó.

La obra social

Una de las herramientas que tienen los sindicatos para ayudar a que sus afiliados vivan mejor es proporcionarles una obra social. En este caso, Camioneros asegura tener una de las mejores. “No tenemos problemas en este tema y se hacen las auditorías rápidamente para hacer las autorizaciones, en 24 horas está autorizado cualquier estudio dentro de los más normales que se hacen. Yo veo que en otras obras sociales no ocurre lo mismo. Tenemos una demanda muy importante de personas que se quieren pasar a nuestra obra social. Lamentablemente estamos con un cupo bastante limitado y no podemos absorber más”, afirmó Miguel Gauna.

“No alcanza”

“Gremialmente no estamos mal pero no como en otros tiempos. A la gente ya no le alcanza el sueldo, el problema también son las tarifas, no se fijan o se fijan algunas alternativas que nadie respeta”, aseguró el sindicalista.

“Hace poco tuvimos un paro ante una empresa cerealera en Laplacette. Discutimos con un camionero, que me amenazó con arma. Por las cámaras lo vieron y vino la policía pero yo no hice la denuncia a él. En realidad si yo tendría que denunciar algo era a la empresa que le tenía que pagar 580 pesos la tarifa a Rosario y le pagaban 300. Los problemas se originan porque no hacen lo que corresponde”, afirmó, al acusar a quienes realmente instigan a la violencia.

“El sindicato agota la vía del diálogo pero las discusiones igual suceden, incluso recibimos denuncias penales como me pasó a mí con un senador de Villegas, que me acusó de cosas que él inventó. Tuve que ir tres veces al Juzgado de Trenque Lauquen y al final no me tomaron nunca declaración. Esto no pasaría si él tuviera las cosas como corresponde, pagando al chofer de camión lo que le tenía que pagar”, aclaró.

También Gauna se refirió a aquellos trabajadores que no estaban encuadrados como debiera ser. “Ayer (por el miércoles último) fui a hacer una inspección con gente del Ministerio de Trabajo a Tres algarrobos. Había cinco choferes en negro y uno en blanco. Decían que trabajaban para Bienestar Social y entonces, ¿quién lo controla?”.

Monotributistas

Consultado si hay choferes por los cuales las empresas no se hacen cargo y deben hacerse monotributistas, el secretario general de Camioneros dijo que ese tema lo tenían “bastante controlado”.

“Eso es fraude laboral, se trata en el Ministerio de Trabajo y siempre lo resolvimos. Ahora hay una o dos empresas que me enteré que tienen choferes con monotributo, le alquilan el camión o le hacen hacer cosas para evadir. Pero charlamos con ellos y les decimos que los problemas vendrían después, si no les pagan el monotributo ni responsable inscripto. Eso lo tenemos bien controlado”, afirmó.

Consultorios

Sobre las instalaciones que posee el gremio en calle Remedios de Escalada de San Martín 284, Gauna dijo que lo están refaccionando. “Vamos a poner consultorios de odontología y clínica, quizá cardiología, pero consulta de urgencias. Nosotros ya convenimos con un centro asistencial que funciona muy bien y nunca tuvimos problemas. En lo que hace a las consultas, queremos que el afiliado vaya al médico que él elija y no al que designamos nosotros. Si hacemos consultorios es para una emergencia, nada más. Dejamos que el afiliado elija y si el médico trabaja por obra social, trabajamos con reintegro”, afirmó.

Condiciones laborales

Según lo manifestado por Gauna, las condiciones laborales en los espacios de carga y demás son controladas. “Si vemos algo, vamos con Seguridad e Higiene. Creo que Junín y zona, tienen instalaciones en muy buen estado. No ocurre lo mismo en otros lugares, en otras provincias”, acotó.