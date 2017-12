En Junín, la suba de tasas divide a los ediles del oficialismo y la oposición

Para el oficialismo comunal, el Presupuesto 2018 que está próximo a debatirse en el Concejo Deliberante -y tiene un gasto previsto de más de 1300 millones de pesos- es “histórico”, ya que permitirá continuar avanzando con el desarrollo de Junín, a partir de un eje claro de la actual gestión que lidera el intendente Pablo Petrecca: el desarrollo de la obra pública, especialmente en los sectores más rezagados y en las rutas, calles y avenidas.

De hecho, como publicó Democracia en su edición del domingo último, uno de cada tres pesos contemplados en el Presupuesto para el año que viene serán destinados a trabajos de infraestructura.

En la vereda de enfrente, la oposición destaca la inversión en obra pública, pero pone la lupa sobre la fuerte presión impositiva que ya padecen los juninenses y que -según advierten los ediles no alineados al oficialismo- podría verse agravada por el aumento en las tasas municipales.

Es que si bien desde el municipio, el secretario de Hacienda, Ariel Díaz -quien se reunió este martes con los concejales para dar precisiones del proyecto-, aseguró que el incremento promedio será del orden del 15 por ciento, los concejales opositores afirman que en realidad la suba es superior, porque si bien hay gravámenes que bajan, suben los que pagan la gran mayoría de los vecinos, incluido el campo, que de aprobarse la norma pasarán a pagar un 28 por ciento más de la tasa de Red Vial, al tiempo que vienen reclamando que el gobierno local adquiera más maquinarias para arreglar los caminos rurales.

Rossini: “Es histórico”

En diálogo con Democracia, el edil macrista Juan Carlos Tolosa Rossini afirmó que se trata de un presupuesto “histórico”, y adelantó que seguirán profundizando las políticas en favor de los vecinos que optaron por este cambio. “Trabajamos por los que nos votaron en 2015, por los que nos volvieron a elegir en 2017 y por los que no votaron por el cambio, porque todavía no les llegó, también, porque trabajamos por todos los vecinos”, afirmó.

“El vecino no quiere peleas entre concejales o partidos”, agregó.

“Es un presupuesto histórico para Junín. Ya lo era el del año pasado y este lo ha superado. Hay mucho por hacer porque Junín tiene mucho por crecer, no nos olvidamos de dónde venimos. Este presupuesto tiene que ser el que refleje la importancia de Junín como partido, no solo de la Cuarta Sección Electoral sino de la provincia de Buenos Aires. Que los vecinos tengan la tranquilidad de que es un presupuesto transparente, honesto, abierto al que desee verlo”, aseguró.

Fay: “Es un aumento disimulado de tasas”

Por su parte, el concejal del Frente Renovador Patricio Fay afirmó ayer en diálogo con Democracia que por ahora están analizando el Presupuesto y a la espera de que el secretario de Hacienda les alcance el plan de obras, aunque marcó que en la reunión con el funcionario “no hubo ninguna evaluación política” y se repasaron aspectos técnicos.

Con respecto al tema más urticante que resuena hoy en los despachos del deliberativo local, previo al debate que se viene por la aprobación de la previsión del gasto para el año que viene, como es el aumento en las tasas municipales, el concejal massista afirmó que la subtasa para el mantenimiento y gestión del relleno sanitario “es un aumento disimulado del CVP, ya que con esa nueva subtasa el incremento llegaría a cerca del 30 por ciento”.

Sin embargo, introduciéndose en lo que será la postura del meonismo de cara al debate, el edil adelantó: “Hay que ser respetuosos del voto de los juninenses y del apoyo de la gente, que fue en ese sentido. No hemos definido aún una posición, pero el Presupuesto es una herramienta de gobierno que tiene el Ejecutivo municipal y no corresponde a los concejales negársela”.

Bruzzone: “¿No ponen suficiente los juninenses?”

El concejal electo por Unidad Ciudadana José Bruzzone destacó el impacto de las obras realizadas en estos dos primeros años de gestión de Cambiemos, pero afirmó en una entrevista con este diario que los juninenses ya pagan demasiados impuestos como para seguir soportando una mayor presión al bolsillo. “A pesar de que el gobierno de Macri espera una inflación del 12 por ciento para el año que viene, acá se plantea una suba de tasas de entre el 15 y el 18 por ciento”.

Y el sociólogo agregó: “Lo más notable es que se crea un nuevo concepto para financiar el tratamiento de los residuos ¿No ponen lo suficiente los juninenses como para que esto también tenga que salir del mismo bolsillo? ¿No era que pagábamos seis o siete veces más las boletas de servicios para que el Estado nacional libere los recursos que antes empleaba en los subsidios? ¿No era que esos recursos se destinarían a relanzar el desarrollo?”.

Su par de bancada Maia Leiva coincidió: “Estamos estudiándolo mucho porque hay varias cuestiones para revisar y esperamos que sea escuchado todo lo que tenemos para sumar, porque es bastante arduo y sobre todo en la carga impositiva. No podemos habilitar que desde nuestra ciudad se siga perjudicando el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados”.





Rosa: “Rediscutir las tasas”

En tanto, el concejal Andrés Rosa, del unibloque Compromiso por Junín, anticipó a Democracia que acompañará la aprobación del Presupuesto, pero llamó a “rediscutir” los aumentos de tasas en favor de todos los juninenses y advirtió que en la ciudad “hay una deuda social” que aún no fue saldada. En este contexto, pidió políticas públicas tendientes a beneficiar a los sectores más vulnerables.

“Es un presupuesto ambicioso, con una fuerte impronta en la obra pública, habría tres barrios más beneficiadas y 13 millones de pesos en Educación. No sé si definirlo como progresista a este presupuesto, pero sí ambicioso, ya que son 1300 millones de pesos volcados a la ciudad”, dijo.

Y añadió: “A este aumento de tasas se suman los tarifazos en la luz, el gas, el aumento en el precio de los combustibles, por eso creo que hay que rediscutir la suba en el CVP y la tasa del relleno sanitario”.