Andrés Rosa: "Junín se está viendo beneficiado"

A modo de balance de estos dos años de gestión de Cambiemos en el municipio, el concejal del monobloque Compromiso por Junín, Andrés Rosa –pieza clave en el actual esquema legislativo local, pues con su voto puede definir una votación-, afirmó ayer en una entrevista con Democracia que “la ciudad se va desarrollando, va creciendo, cada uno de los intendentes le han dado su impronta y en el contexto que les tocó gobernar han hecho un aporte”.

Y el edil de extracción peronista señaló que esta situación actual de “simetría entre el municipio, la Provincia y la Nación, con un Gobierno nacional que tiene como eje central de su administración la concreción de obra pública, Junín se está viendo beneficiado y esto es muy bueno para los vecinos, que se lo merecen”.

Sin embargo, el funcionario advirtió que hay políticas públicas a nivel nacional con las que no está de acuerdo, ya que “a los sectores más vulnerables no les llegó ningún tipo de beneficio y ahí es donde se percibe cierta falta de sensibilidad social”.

“Todavía se está en deuda en Junín con los sectores más pobres, con los que están en los márgenes del desarrollo de la ciudad, y el Gobierno debería tomar cartas en el asunto cuanto antes”, remarcó.

Hay que rediscutir el CVP y la tasa del relleno sanitario, que puede llegar al 30 por ciento y afectar la cobrabilidad.

Hay un nivel de delito predatorio (robo o saqueo) que no cesa, lo mismo que la violencia de género o los abusos.

Y agregó: “Es importante que la gente en los barrios tenga cubiertas sus necesidades de servicios básicos, pero con esto solo no alcanza, cuando uno visita los barrios ve que la falta de empleo es un problema, lo mismo que las dificultades que afrontan muchos jóvenes para acceder al primer empleo, o el sector informal de la economía, el que vive de changas y no tiene trabajo o no puede progresar y conseguir un empleo de mejor calidad”.

El debate por la seguridad

Sobre el problema del delito urbano, Rosa afirmó que “la inseguridad va bastante de la mano de la falta de oportunidades. Hay un nivel de delito predatorio (robo o saqueo) que no cesa, lo mismo que la violencia de género, los casos de abusos sexuales. Sí se ha visto una disminución importante de los homicidios, que no es un tema menor, y de los asaltos”.

Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, dijo que “en el tema droga hay luces y sombras, la Nación y la Provincia hacen mucho hincapié en las incautaciones de sustancias prohibidas, pero la verdad es que no existe una correlación directa entre la droga que se consume y la cantidad de estupefacientes que se secuestra. De hecho, según datos del Sedronar, creció el consumo de droga en la Argentina. Dicho de otro modo, si bien crecen las incautaciones, la realidad es que también crece el consumo”.

En este sentido, Rosa llamó a no reducir el problema de la droga “a la cuestión de la seguridad, sino que hay que cruzarlo con datos de salud, porque no se ha hecho nada para prevenir el consumo o recuperar a los adictos”.