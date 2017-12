Investigadores recibieron el Premio de la Academia Nacional de Medicina

La Academia Nacional de Medicina otorgó su Premio Anual a un grupo de investigadores de la Unnoba y sus colaboradores por el trabajo: “El sistema Notch como blanco molecular para el tratamiento de los tumores endocrinos de la hipófisis”, producido por los autores Carolina Cristina, Lautaro Zubeldía Brenner, Sofía Perrone, Santiago Rodríguez Seguí, Silvia Inés Berner y Damasia Becu-Villalobos.

Este premio se otorga por concurso y reconoce el mejor trabajo original e inédito realizado en la República Argentina, en este caso sobre “Avances en la patogenia, biología molecular, diagnóstico o tratamiento de tumores endocrinos”.

Los tumores de la hipófisis

Los tumores de la hipófisis no dan metástasis pero producen importantes alteraciones endocrinas y/o neurológicas dependiendo del tamaño y tipo de tumor.

El tratamiento quirúrgico se realiza mediante un abordaje endonasal trans-esfenoidal microquirúrgico o endoscópico, y las terapias farmacológicas pueden ser efectivas en algunos adenomas secretantes, como prolactinomas y somatotropinomas.

Sin embargo, hay casos no respondedores o refractarios, que se vuelven agresivos e invasivos y es la ausencia de terapias alternativas para estos tumores la que impulsa el estudio más profundo de los mecanismos de generación de adenomas hipofisarios endocrinos, y acelera la búsqueda de nuevos blancos terapéuticos.

El trabajo indaga el rol funcional en la génesis y mantenimiento de los tumores hipofisarios de una vía de señalización celular no clásica, la vía de los receptores Notch cuya desregulación participa en la génesis de varios tipos de cáncer, pero su rol en tumores de la hipófisis ha sido escasamente estudiada.

Se realizó una aproximación exhaustiva con múltiples herramientas complementarias: muestras de tumores obtenidas por cirugía de pacientes, modelos de ratones mutantes portadores de prolactinomas, líneas celulares hipofisarias tumorales y tratamientos farmacológicos inhibiendo la vía Notch in vivo e in vitro.

Además se emplearon herramientas bioinformáticas de ChipSeq y RNAseq con las que se analizaron las bases de datos públicas focalizando en la vía Notch y genes específicos de hipófisis.

Sistema Notch

El equipo multidisciplinario del CIBA-Unnoba, Ibyme-Conicet, Ifibyne-UBA-Conicet y el Servicio de Neurocirugía de la Clínica Santa Isabel caracterizó el sistema Notch en forma completa en los distintos modelos de tumores hipofisarios y demostró que esta vía Notch es activa y se desregula participando en el desarrollo de tumores hipofisarios.

Un dato clave obtenido en el trabajo premiado es que el sistema Notch se encuentra más activo en los corticotropinomas que en los prolactinomas, apuntando a estrategias diferenciales inhibiendo la señalización Notch como una nueva herramienta terapéutica en corticotropinomas agresivos.

Más aun, los genes supresores tumorales determinados en el análisis bioinformático y molecular experimental: BTG2, CNOT1 y NR4A1 resultaron estar modulados por Notch en las células hipofisarias tumorales, apuntando a nuevos blancos moleculares no estudiados hasta el momento en los tumores hipofisarios.

Entrega del premio

Los integrantes del equipo del CIBA- Unnoba, la doctora Carolina Cristina y su becaria doctoral licenciada Sofía Perrone, junto a sus investigadores colaboradores: doctora Becu-Villalobos y doctor Zubeldía Brenner de Ibyme-Conicet; el doctor Rodríguez Seguí de Ifibyne-UBA-Conicet; y la doctora Berner del Servicio de Neurocirugía de la Clínica Santa Isabel de CABA participaron el jueves 7 de diciembre de la ceremonia de entrega de los premios realizada por los miembros académicos en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina.