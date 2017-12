Las entidades agrarias fijan su posición en relación a la suba de la tasa vial

Hoy se inicia una semana clave para los productores ya que comienzan las reuniones para determinar los pasos a seguir respecto del aumento de la tasa de red vial.

Por un lado, se reunirá la comisión directiva de la entidad Rural de Junín para fijar su posición y poner fecha a un encuentro con las otras entidades -Federación Agraria, Coninagro, Liga Agrícola y Sociedad Rural Argentina-, para decidir las medidas a tomar.

Del mismo modo, la FAA filial Junín también se reunirá en el día de hoy “para decidir cómo vamos a proseguir y ver qué vamos a proponer. Desde ya que el 28% no lo vamos a acompañar de ninguna manera. La FAA pide incremento cero porque ya venimos desde el principio de gestión a hoy, con un alto porcentaje de aumento”.

Aumento de los combustibles

La suba de los precios de los combustibles en los últimos meses provocó un claro aumento de los costos de la producción agropecuaria que para la entidad cooperativista Coninagro implica una suba de 3.100 millones de pesos en la actual campaña 2017-2018.

Un informe difundido por la entidad la semana pasada remarca que el aumento en el costo del combustible genera un doble impacto en el sector ya que “por un lado, afecta a los costos productivos y por el otro al costo de fletes de insumos y productos”. En definitiva, los aumentos afectan a toda la cadena productiva.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Economía de Coninagro, la agricultura utiliza 1.034 millones de litros de gasoil, lo que incluye laboreos, siembra, cosecha, fertilización, pulverización, transporte de insumos y movimientos dentro del campo.

El precio del gasoil de junio a diciembre de este año, que es cuando se planifican las labores, creció un 21%. El esfuerzo de la producción en inversión para gasoil en las actividades agrícolas se estima en 20.617 millones de pesos, lo cual significa un incremento en los costos dentro del campo de 1.448 millones de pesos u 84 millones de dólares.

"Si sumamos el transporte de los granos, el esfuerzo se duplica, ya que el impacto se estima en 1.571 millones de pesos extra", añadió Coninagro, que así llega a más de 3000 millones de pesos.

El presidente de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui destacó que “el campo demanda mucho combustible, primero para las labores, la recolección y transporte así que incide directamente sobre el costo de nuestra producción. Hace un año y medio que no aumenta el valor de nuestra producción. Es decir aumentó la inflación, aumentó el combustible casi un 40%, eso hace que aumenten los fletes, la cosecha, aumenta todo el costo que va a incidir directamente en nuestro margen”.

Según Rosana Franco, titular de la Federación Agraria, filial Junín “al aumentar el combustible repercutió en el flete que aumentó un 9%. Ahora estamos en plena cosecha y nos complica bastante los costos. El trigo ya no tiene el precio que tenía a principios de año cuando su precio era considerable. Todo lo que hace el campo requiere gasoil, todas las maquinarias. Cuesta mucho llenar un tanque y los plazos de pagos son bastante cortos”, enfatizó.

Caminos rurales

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), lanzó hace cuatro meses una aplicación denominada "Caminos Rurales", que arroja datos sobre el estado de la red vial a partir de avisos que realizan los usuarios. Según el sistema, se conoció que la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de alertas por el mal estado de la red vial en zona agropecuaria.

Franco refirió que sobre el estado de los caminos existen algunos puntos por aclarar.

“Primero se debe decir que el gobierno puso predisposición para arreglar los caminos pero que faltan muchos sectores, falta alcantarillado. Se han comprometido a ensancharlos pero falta mucho por hacer todavía”.

Consecuentemente con la reunión del viernes último, que mantuvieron las cuatro entidades del agro con el intendente Petrecca respecto de la suba de la tasa de red vial fijada en el presupuesto 2018, Franco aseguró que la problemática de los caminos es uno de los motivos por los que se oponen al 28% de aumento de la tasa.

“No se ha terminado toda la red que son 1.350 kilómetros”, expresó y agregó, “además los productos agropecuarios han bajado entre un 5% y un 6%, o sea que nada va al compás de la inflación”.

En consonancia con la postura de la FAA filial Junín en la voz de Franco, el presidente de la SRJ remarcó: “no tuvimos ninguna satisfacción de la charla con el intendente Petrecca, está muy firme con el aumento del 28%. Si bien sabemos que hubo un avance con la Comisión de Caminos en lo que es red vial a partir del año pasado, hay muchos que se han mejorado pero otros no han tenido la misma respuesta. Nosotros apoyamos los presupuestos anteriores pero llega un punto en que con la inflación, la baja de los comodities, el dólar bajo, el aumento de los impuestos , ya el sector no tiene capacidad de pago, no hay beneficios, no hay resultados. Cualquier aumento para nosotros es realmente muy contraproducente”, estimó.