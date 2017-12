Mariano Spadano reemplazará a Cavallo en Relaciones Institucionales

Mariano Spadano, actual responsable de la Delegación de Barrio Belgrano, será director de Relaciones Institucionales, reemplazando a Cristina Cavallo quien asumirá su banca en el Concejo Deliberante.

El anuncio y presentación los hizo el intendente Pablo Petrecca en la fiesta del fomentismo llevada a cabo en el salón de la sociedad de fomento del barrio Prado Español.

“Es una persona joven que viene a trabajar junto a los fomentistas y las instituciones. Mariano está a cargo de la delegación de Barrio Belgrano y estará junto a ustedes. Cristina estará en el Concejo para representar esta tarea. Es sumar más voces al equipo para seguir avanzando. El año próximo volveremos con las reuniones en el despacho para ver qué cosas hicimos y cuáles son las que faltan”, manifestó el jefe comunal.

Fomentismo

Sobre estos festejos, el Intendente manifestó que “fue una noche muy emotiva. Es una alegría poder compartir una noche más junto a ustedes porque han sido muchas noches compartidas. Primero feliz día y segundo gracias por el trabajo que hacen a diario. Para nosotros es fundamental y vital porque si no habría fomentistas que ven lo que nosotros no vemos, no podríamos estar en cada lugar como lo hacemos. Como gestión, es una sociedad vital; como cada institución de la ciudad”.

“Con el fomentista tenemos cosas en común", dijo el Intendente.