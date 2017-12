Día de la Virgen: de Junín a Luján en bicicleta

Tras varios meses de preparación física en las rutas de la Región, el viernes a la mañana se ponía en marcha la quinta bicicleteada con siete deportistas por el Día de la Virgen que unió Junín con la ciudad de Luján, en un tramo de 200 kilómetros.

A las 6 se juntaron en avenida Circunvalación, a la altura de la Laguna El Carpincho desde donde partieron por el camino rural que bordea la vía del ferrocarril que une nuestra ciudad con Chacabuco.

Cincuenta kilómetros después de iniciado el viaje, los pedalistas tomaron la cinta asfáltica de la Ruta Nacional 7 que los llevó hasta la Basílica donde vivieron distintas emociones en un marco de felicidad bajo el sonido de las campanas ya en horas de la tarde, a las 15.45.

Los ciclistas de nuestra ciudad son Roberto Viciconde, Natalia le Pors, Juan Agustín García, Carlos “Carlitos” Bertona, Daniel Cofreces y Bianca Zanchetta. Por su parte, Daniel Castellano representó a la vecina ciudad de Lincoln.

Cabe destacar que hicieron dos paradas técnicas para comer y fueron auxiliados continuamente por Julio Carmuega, quien los acompañó en una camioneta con todas las provisiones y repuestos.

Palabras de los participantes

Daniel Castellano: “Cumplí la travesía con los chicos de Junín. Es una experiencia bárbara que me gusta mucho y espero que el año que viene se vuelva a repetir”.

Natalia le Pors: “Hace cinco años que lo vengo haciendo y me siento orgullosa de poder hacerlo. Me gusta y lo disfruto cumpliendo promesas a la Virgen.

Juan Agustín García: “Tuvimos un día excelente con un viento de espalda. Salimos con nuestros amigos a visitar nuevamente a nuestra señora y pasamos un día genial en el trayecto y en Luján. Es mi segunda travesía y esta vez vinimos muy rápido acompañados de todas esta gente maravillosa”

Carlos “Carlitos” Bertona: “Gracias a la Virgen es un nuevo año que puedo venir a visitarla. Es el cuarto viaje que hago y siento una gran alegría en el corazón de poder llegar y poder ver a la Virgencita. Vale la pena salir temprano y poder pedalear hasta acá. Esto no se hace por uno, sino por la familia y el país para que se solucionen las cosas y que haya paz, amor y trabajo”.

Daniel Cofreces: “Ya es la cuarta vez que vengo a Luján con amigos y es una experiencia espectacular. Antes me traía mi madre en tren y pensar que ahora lo hago en bici. Le agradezco tanto a la Virgen”.

Bianca Zanchetta: “Es mi tercera experiencia. En mi primer año nos tocó viento y lluvia, el segundo me tocó una caída llegando a Chacabuco y después viento en contra todo el viaje. En este último nos tocó viento a favor y fue un viaje maravilloso. Con los compañeros formamos un grupo re lindo y cuando uno está cansado se siente el apoyo. Hay que agradecer a Julio Carmuega que siempre nos está auxiliando y nos espera.