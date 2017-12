Curso de capacitación para cuidadores de adultos mayores

En las instalaciones del micro cine del museo municipal, se llevó a cabo el acto de entrega de certificados para quienes culminaron con el curso de capacitación para el cuidado de los adultos mayores. Dicha iniciativa fue posible gracias al convenio que el intendente, Pablo Petrecca, firmó con la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

De esta manera, 20 vecinos de la ciudad se capacitaron para desarrollar el trabajo de cuidar a adultos mayores con más herramientas que también mejoran sus condiciones para salir al mercado laboral. Al respecto, Karina Barucca, a cargo de la dirección de Adultos Mayores del Gobierno de Junín, contó que "desde nuestra dirección nos pareció muy importante bajar este programa a nuestra ciudad, que consiste en un curso de formación para cuidadores domiciliarios".

"Para eso convocamos a vecinos que ya se venían dedicando a cuidar a adultos mayores o que estaban interesados en comenzar a hacerlo", agregó. También aseguró estar "agradecida al intendente, Pablo Petrecca, que firmó el convenio con la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para llevarlo a cabo y de esta manera estar entregando a las 20 alumnas que terminaron con este curso los diplomas correspondientes".

Sobre el curso, Barucca informó que "fue dictado por un equipo docente multidisciplinario, con médicas especialistas en geriatría, profesores de gimnasia, licenciadas en nutrición, enfermería y una abogada, que fueron las que se encargaron de formar durante estos meses a los asistentes. También agradezco a la secretaria y sub secretaria de Desarrollo Social del municipio, Marisa Ferrari y Silvia Nani, porque avalaron esta actividad y nos apoyaron en todo lo necesario para poder llevarla a cabo".

Por su parte, Patricia Jordi, coordinadora general del programa, señaló que "los temas de gerontología deben ser abarcados multidisciplinariamente, no hay posibilidad de hacerlo de otra manera, en este caso el curso ha sido muy rico, no sólo por el nivel de los profesores, sino también por el compromiso y dedicación de las alumnas. Contar con municipios comprometidos con esta temática es muy importante, estas acciones sin este compromiso no se podrían llevar a cabo como así también lograr los resultados positivos que aquí se alcanzaron".

Por último, la licenciada Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Junín, dijo que "estas acciones tienen que ver con brindar a los juninenses herramientas de capacitación para el trabajo. Vale mencionar que esta capacitación refrendada por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación significa una posibilidad de ingresar al mercado laboral formal".