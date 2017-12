“Mistonga florcita de Lis", ganadora

La novela “Mistonga florcita de Lis", de Gerardo Badoglio fue la elegida por el jurado, durante la última edición de la Feria del Libro de Junín. El premio será la impresión de cien ejemplares. La obra premiada fue seleccionada por un jurado calificado designado por la dirección General de Cultura y Turismo de Junín, compuesto por el señor Norberto Panonne, José Racero y Silvia Biancardi.

Badoglio, el ganador del certamen, afirmó: "Estoy muy contento porque no hay oportunidades de editar un libro a través de un concurso y en Junín lo podemos hacer. Es muy importante y que esté abierta en Junín y que se piense seguir está muy bueno. No son muchas las oportunidades y publicar un libro no es muy fácil. No pensaba que iba a ganar e incluso tenía un viaje programado y lo tuve que suspender. Y tener la posibilidad de que se impriman cien libros no es poca cosa. Tener esta chance es maravilloso".