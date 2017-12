Jubilados y pensionados se reúnen en la plaza

El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE Junín, acompañado por la agrupación Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín, todos los miércoles a las 11 realizan una vuelta a la Plaza 25 de Mayo en el marco de una jornada de protesta en reclamo de las problemáticas y la falta de respuesta.

El presidente de la agrupación Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín, Heriberto Hernández, en diálogo con TeleJunín dijo: “Estamos reclamando por lo que el Gobierno nos está sacando y estamos acá en la Plaza 25 de Mayo donde todos los miércoles a las 11 damos la vuelta”.

“Nos están saqueando el PAMI, el Anses y sabemos perfectamente qué es lo que nos están haciendo como la quita de medicamentos e insolvencia en el pago de las medicinas”, exclamó. Y continuó: “En otro sentido nos han quitado el Sanatorio Junín a muchos de los jubilados y pensionados y sacaron las pensiones a discapacitados”.

“Por la situación que estamos viviendo”

José Luís Álvarez, presidente del Centro de Jubilados de ATE expresó: “Hemos decidido con los compañeros jubilados junto con la multisectorial hacer la protesta de los miércoles a la mañana por la situación que estamos viviendo”.

“Es una vergüenza que quieran anular completamente y vaciar al Anses para privatizarlo. Lo mismo sucede con el PAMI que es una vergüenza cómo funciona y no puede ser que en Junín no tengamos un especialista para ser atendidos”, advirtió.

“Mandan de 1.200 jubilados al hospital para ser atendidos. Yo soy defensor de la salud pública, pero sabemos que el HIGA no está en condiciones para recibir esta cantidad”, aseguró.

“Después vemos como de forma hipócrita el señor Sergio Cassinotti declara que los fondos del Anses van a ser para reparar los hospitales públicos cuando ese problema lo tiene que resolver la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, concluyó.