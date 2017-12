Arata le pide a Petrecca que se adhiera contra la suba del gas

La legisladora bonaerense por el Frente Renovador, Valeria Arata manifestó su desaprobación al aumento exagerado de las tarifas y pidió al Intendente de Junín que evalúe la posibilidad de adherir al amparo que están realizando muchos municipios contra el aumento de gas.

“Entiendo que el Intendente es la máxima autoridad de la ciudad y es quien debe ponerse a la cabeza de la defensa de los vecinos ante los aumentos abusivos de las tarifas", afirmó la diputada massista.

Intendentes de una decena de distritos bonaerenses ya realizaron presentaciones contra los incrementos en las tarifas de gas al adherirse a un amparo colectivo, que fue iniciado por la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC) de Leandro N. Alem, a partir del cual, el colectivo de usuarios que realizó ese reclamo, pasó a representar a consumidores de todo el país por disposición de la Justicia.

“Esta no es la primera vez que los intendentes, tanto oficialistas como opositores, presentan amparos frente a los aumentos desproporcionados de las tarifas que implementa el Gobierno nacional. Y esto no tiene que ver con una identidad política sino con la protección de la calidad de vida de las familias de cada una de las ciudades. Si se sigue ajustando los ingresos de la clase media y de los trabajadores con aumentos de tarifas, lo que termina ocurriendo es que los municipios tienen que contener a los vecinos con sus fondos en asistencia social, que muchas veces son escasos”, advirtió la diputada por la Cuarta Sección Electoral.

"Es razonable que el Intendente de Junín sea respetuoso de las decisiones de sus líderes políticos de los gobiernos nacional y provincial, pero ese respeto no puede estar por encima de los intereses de los vecinos de Junín. Todas las fuerzas políticas locales tenemos la responsabilidad de proteger a los juninenses y acompañar y apoyar al Intendente en estos reclamos en defensa de los vecinos. Si el Intendente decide sumarse a esta demanda obviamente tendrá mi apoyo como vecina y como legisladora", cerró.