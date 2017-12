La calidad de la educación en Junín está por encima del nivel provincial pero igual preocupa

Las pruebas Aprender, realizadas por el Ministerio de Educación de la Nación en 2016 en alrededor de 31 mil escuelas de todo el país -públicas y privadas-, ofrecen un panorama amplio y claro de la situación educativa a lo largo y ancho del país.

Se trata de un dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de alumnos del ciclo primario y secundario del que este año se realizó una nueva edición, en el mes de noviembre.

Los resultados que se conocieron de las evaluaciones correspondientes al año 2016 permiten realizar comparaciones y un análisis profundo respecto del rendimiento de los distritos y las provincias en el período pasado además de brindar herramientas diagnósticas para reforzar las áreas necesarias.

Emilse Marini, Jefa Distrital de Educación de Junín destacó que “los resultados del operativo Aprender fueron insumos que orientaron todo el trabajo pedagógico del distrito Junín y de la Región a partir de la segunda mitad del ciclo lectivo 2017. El análisis y posterior trabajo de los datos estadísticos nos permitieron reforzar el trabajo articulado entre diversas instituciones formadoras como el CIE, Unnoba, Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº20 para generar acciones de mejora de las prácticas de enseñanza fundamentalmente en Matemáticas donde nos encontramos con mayores dificultades en el nivel secundario”.

En tal sentido Marini advirtió que “si bien Junín está por encima de la media provincial con un 36,1 % de nivel de desempeño satisfactorios y avanzados (la provincia se ubica en una media de 30%), el grupo restante de alumnos está entre niveles de desempeño básico y por debajo de la media”.

Del mismo modo, en Lengua, el promedio de Junín suma 58,4% en el desempeño satisfactorio y avanzado mientras que en la provincia de Buenos Aires representa un 53,68 en el mismo desempeño.

La Jefa Distrital aseguró: “Sabemos que estos resultados interpelan las prácticas de enseñanza y debemos crear dispositivos de formación y actualización docente permanente para producir el impacto de más y mejor calidad educativa para los estudiantes. En cuanto a Prácticas del lenguaje el distrito logró resultados similares a la media Nacional y provincial con resultados de desempeño satisfactorio y avanzado en un 35%”.

Junín, con valores superiores a la Provincia

Los resultados de las evaluaciones que se conocieron para los niveles de 6º grado de primaria y 5º y 6º año de secundaria ubican a Junín con valores por encima de las estadísticas de la Provincia aunque desnudan valores bajos correspondientes al nivel medio.

En el caso de 6º grado de primaria en la materia Lengua, Junín exhibe un 70,61% en el nivel satisfactorio y avanzado. En la Provincia, ambas categorías representan un 67.01%. Nación refleja un 66,81%.

En Matemática mientras tanto, nuestra ciudad tiene un 60,28% de nivel satisfactorio y avanzado. En la provincia se exhibe un 57,64% y a nivel nacional, un 58,52%.

En 5º y 6º año del secundario, en Lengua, Junín obtuvo un porcentaje de 58,4% contra un 53,68% de la provincia y un cercano 53,64% del total del país.

A su vez, en Matemática, Junín muestra un porcentaje de 36,09% -satisfactorio y avanzado-, mientras que a nivel provincial el porcentaje representa un 30,76%. A nivel nacional asciende a 29.81%.

Partidos de la Región

La publicación de los resultados permite no solo avistar los niveles de rendimiento generales sino también conocer el nivel regional a través de los números alcanzados por las distintas ciudades y distritos.

El partido de General Arenales obtuvo un 55,41% en los niveles avanzado y satisfactorio de la materia Lengua en la medición realizada para 5º y 6º año del secundario mientras que en Matemática muestra un drástico descenso al 33,03%.

En 6º grado de primaria, el vecino distrito muestra un promisorio 74% en Lengua y un 67,93% en Matemática, abarcando dichas cifras los niveles satisfactorio y avanzado obtenidos en las evaluaciones.

En el caso de Leandro N. Alem, en el nivel secundario, para la materia Lengua se registró un 44,53% mientras que en Matemática llegó apenas al 14,98%.

Para el nivel primario, dicho partido alcanzó en Lengua un 50,88% y en Matemática un 44,39%.

La ciudad de Lincoln para el nivel secundario exhibió un 39,02% en Lengua y un 22,79% en Matemática. En el primario, la localidad obtuvo un 64,15% en Lengua y un 58,33% en Matemática.

Sin dudas las mayores falencias tanto en Junín como en las localidades mencionadas se ubican en el nivel secundario donde se registraron los porcentajes más bajos de las categorías denominadas “satisfactorio” y “avanzado”.

Una herramienta valiosa

Según la Jefa Distrital, “el Operativo Aprender resulta un insumo valiosísimo para pensar las prácticas docentes en el interior de las escuelas".

Asimismo destacó que aporta datos interesantes en torno al valor o no de la repitencia, “por ejemplo como estrategia para generar mejores aprendizajes ya que nos interpela como sistema el por qué los alumnos con repitencias reiteradas no lograron mejorar sus aprendizajes. Por ello me parece sumamente importante considerar y no perder de vista otros datos como tipos de trayectorias escolares, ausentismo de alumnos, de docentes, como datos valiosos que inciden en los procesos de enseñanza aprendizaje”.