Servicios, apuntes y recreación

A todo lo mencionado anteriormente hay que sumarle las erogaciones relacionadas con el pago de impuestos (gas, luz y tasas municipales), cable e Internet y gastos varios que, sumados, en general representan no menos de $ 1.200 por persona en el caso que se comparta un departamento entre dos estudiantes. Este número no contempla el el abono del teléfono celular.

En relación a los materiales de estudio, los meses más fuertes suelen ser marzo y agosto, en el inicio de las cursadas de los dos cuatrimestres. Sin embargo, el gasto es permanente y, en promedio, se estima que cada alumno gasta unos $ 500 mensuales en fotocopias, cuadernos y lapiceras. En el caso de que necesiten libros originales, el presupuesto puede duplicarse.

Suponiendo que los jóvenes sólo salgan a bailar dos veces por mes, el presupuesto requerido será de $ 500.

Si a ello se le agrega el costo de un taxi ida y vuelta, el gasto por noche no baja de los $200 dividido en cuatro pasajeros.