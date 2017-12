Por el costo de la nafta, los juninenses demandan cada vez autos más chicos

Tras el último incremento de los combustibles, que suma un 33% en lo que va del año, las personas comienzan a cambiar en relación al automóvil buscando otras alternativas en el tamaño de los motores.

Los más buscados: Reanult Clío que tiene el motor más chico del mercado (1.2); Chevrolet Corsa y Volkswagen Gol Trend (1.6 litros); Ford Ka (1.5). Además las cajas con seis cambios ayudan a economizar combustible.

En este sentido desde las concesionarias juninenses destacaron que los autos gasoleros tomaron mayor fuerza en relación a la demanda en el último tiempo por la diferencia en el consumo con los nafteros.

Además, en la actualidad se empieza a observar que los trabajadores del día a día adquieren motos para circular durante la semana, mientras que el auto únicamente lo usan en el transcurso de los fines de semana.

Esto se debe a que con el vehículo de menor porte el gasto cada cinco días ronda los 200 pesos y para mover un automóvil se necesitan 750 pesos.

“Motor chico”

En diálogo con Democracia, Gabriel Alonso, responsable de la agencia de autos que lleva su nombre, indicó: “Hoy en día la gente se está inclinando más por el motor chico que consume menos, ya que el combustible continúa aumentando. Además se ha reactivado mucho lo que son los modelos diesel que para el que anda mucho se nota la diferencia de consumo y económica”.

“Actualmente se ha reactivado mucho el mercado por los créditos de los bancos y la gente apunta mucho más a los 0 kilómetros que los usados”, comentó.

En relación al GNC, Alonso explicó que “el gas es todo un tema porque pueden sacarle el subsidio y hay muchos consumidores con incertidumbres porque podría ser no tan conveniente. Además hoy la colocación de un tubo ronda los 25 mil pesos”.

Continuando con la entrevista afirmó que “el otro día fuimos en un auto gasolero a buscar un Renault Sandero naftero a La Plata. Con 1 mil pesos de Infinia diesel fui y volví mientras que de nafta gasté 800 pesos para un solo tramo lo que implica $ 1600 la ida y vuelta. A uno que circule mucho, le conviene toda la vida el gasolero”.



“El más buscado”

“La gente busca economizar un poco porque hoy no es como antes que había un auto en la familia, ya que actualmente hay doy y tres vehículos en una misma casa. Al momento de bajar los costos te piden autos chicos y con motores diesel”, agregó.

Consultado sobre los vehículos más demandados, dijo que “el Renault Clío es el más buscado porque es el único que viene con motor 1.2 y es el más económico del mercado. El Toyota Etios también son buscados porque al tener caja de sexta tiene un consumo muy bajo hasta menor que un Gol Trend”. Y continuó: “Ahora con todos los reductores de velocidad que han puesto, se necesita rebajar de cambios continuamente lo que genera un mayor consumo, ya que no hay una marcha pareja”.

Por ejemplo, los autos Volkswagen Bora y el Chevrolet Astra “son muy complicados de vender por el gran tamaño del motor. Son autos hermosos pero la gente le esquiva por el tema del consumo”, subrayó.

La moto para la semana

“Hoy las personas te consultan por las motos porque las usan para trabajar en la semana y el fin de semana se suben a los autos. Se mira mucho el consumo porque el costo de vida se ha ido muy alto y lo primero en que se achica es en bajar del auto”, expresó Alonso. Y agregó: “Se compran la motito, el casco y salen a laburar de lunes a viernes, ya que con 200 pesos de nafta andan toda la semana y con ese dinero en un auto se gasta cada dos días”.

Cabe destacar que esto contempla a los vecinos que viven dentro del casco urbano sin contar a aquellos que residen en las zonas de quintas.

“Incide el aumento de los combustibles”

Continuando la recorrida por las concesionarias juninenses, Raul Ingrassia confirmó que la venta de usados en octubre y noviembre. “Por supuesto que incide el aumento de los combustibles”, aseguró.

“Ahora hay motores 1.4 y 1.6, ya que los motores de 2 litros no vienen más salvo para algún tipo de auto grande. Por ejemplo un Chevrolet Cruze que es de gran tamaño tiene un motor 1.4 turbo y son más económicos también”, explicó.

“Hoy la gente quiere motor chico y autos de cinco puertas. Se vende la gama más económica como la del Volkswagen Gol Trend y Chevrolet Corsa que rondan los 270 mil pesos. Cabe comparar que Peugeot 208 vale 350 mil pesos pero es otra calidad”, sostuvo.

Con el avance de la tecnología se ha logrado dar más potencia de caballos de fuerzas en motores de menores cilindradas.

“Hace bastante tiempo que el gas no es algo que la gente lo pida mucho y se va retirando de ese tema”, agregó. Y continuó: “Los créditos UVA fueron los que motivaron al mercado, y ahora hay diferentes requisitos por lo que se está haciendo un replanteo y no lo están dando”.