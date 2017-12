Ricardo Rojas: “En los últimos años no nos han tenido en cuenta”

En el extremo este de la ciudad está ubicado Ricardo Rojas, un barrio de unas 35 hectáreas que configura la última zona urbana previa a cruzar la Circunvalación para llegar a la laguna El Carpincho.

Este sector delimitado por la calle 27 de Septiembre, su continuación Ricardo Rojas, las vías del ferrocarril y la avenida Circunvalación todavía tiene muchas necesidades y cuestiones por resolver y aspiran a desarrollar su infraestructura, lo que les permitiría mejorar la calidad de vida a los lugareños.

“Es un barrio que en los últimos años no ha progresado para nada, no se ha tenido en cuenta en ninguna obra ni en planificación”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Carlos Antonio, para luego aclarar que “también se sabe que desde hacía muchos años no había comisión de fomento”, algo que pudieron armar en septiembre de este y que espera que les permita conseguir más beneficios para el sector.

Entre ellos, el arreglo de calles y la extensión de cloacas y cordón cuneta aparecen como los temas prioritarios.

Infraestructura

En la sociedad de fomento señalan que, si bien está prácticamente cubierto en su totalidad el servicio del agua corriente, todavía hay un sector que no cuenta con las cloacas.

En tal sentido, Antonio explica que ya hablaron con las autoridades municipales, ya sea con el Intendente como con la directora de Relaciones con la Comunidad, Cristina Cavallo, quienes le manifestaron que “cuando terminaran con las cloacas en la zona de los cuarteles iban a hacer un entubado por el canal que va a llegar al Carpincho, donde van a poner una bomba, y ahí sí esta zona va a tener la parte que falta” de esta prestación.

No obstante, deberán esperar algunos meses para que esto ocurra.

El gas natural, ausente en Ricardo Rojas, es otra de las necesidades de los lugareños. Sin embargo, el tema aún está lejos de tener una solución. “Todavía no hemos hablado, y aunque lo tenemos a pocas cuadras, nos han dicho que falta inversión para poder seguir extendiéndolo”, asegura el dirigente fomentista.

Donde sí hubo alguna mejora es en el alumbrado público, aunque todavía sigue siendo insuficiente y el servicio está lejos de ser óptimo. Así lo destaca Antonio: “Falta iluminación, estamos trabajando en eso. Si bien se ha progresado, falta mucho más. Teníamos un problema que en muchos sectores no funcionaban ni de día ni de noche, ahora se normalizó bastante. Pero sí se necesitan luminarias porque tenemos zonas oscuras”. Las áreas cercanas a Ricardo Rojas y las vías son las más deficitarias en este aspecto.

Las calles

Uno de las principales preocupaciones de los residentes de Ricardo Rojas pasa por el estado de las calles. “Es algo que estamos planteando continuamente, a veces tenemos respuestas y otras no, la máquina hace tiempo que no pasa y tenemos muchos pedidos en la municipalidad”, indica Antonio.

Los lugareños estiman que hace más de cinco meses que no ven una maquinaria de la comuna en la zona. “A veces pasan pero solo en algunos sectores, y las calles están muy deterioradas”, agregan.

Aquí, todas las arterias son de tierra, por lo que esperan que el año próximo se los incluya en algún programa de extensión de cordón cuneta y base estabilizada.

En ese marco, el presidente de la sociedad de fomento asegura que el tránsito no genera mayores inconvenientes. Y esto es así gracias “por los baches que hay en las calles”.



Seguridad

Finalmente, los vecinos de Ricardo Rojas muestran su preocupación por la seguridad. Aún cuando hay un destacamento de las fuerzas de seguridad, correspondiente a la policía motorizada, aseveran que “hay mucha inseguridad, como en toda la ciudad”.

Y en tal sentido, Antonio concluye: “Más allá de todo, se trata de mejorar. La policía hace patrullajes, cuando la llamamos vienen enseguida, pero tenemos los problemas que tenemos en todos lados, no es algo exclusivo de Ricardo Rojas”.