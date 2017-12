Patricio Fay: "Algunos números parecen inflados"

¿Cuál es el primer análisis del Presupuesto municipal para el año que viene?

-Estamos avanzando en la lectura de un presupuesto que significa una ampliación bastante importante en relación al de este año, en el cual se presupuestó un gasto de más de 1300 millones de pesos. Hay algunas cosas que estamos analizando y no nos cierran, vemos que por un lado el secretario de Economía anuncia que el aumento de tasas promedio va a ser del 15%, observamos que va a haber un aporte importante de coparticipación, pero al mismo tiempo vemos que ninguno de ellos va a llegar a un aumento del 50% como se plantea. Por un lado nos proponen un aumento del gasto del 50% y por otro lado anuncian un aumento de tasas del 15%, un aumento de coparticipación que no llega al 50%, con lo cual no alcanzamos a vislumbrar de dónde se va a sacar el dinero para cubrir ese enorme gasto que se propone para 2018.

-¿De cuánto va a ser la suba de tasas?

-Han elaborado una nueva ordenanza fiscal, que es de una lectura bastante complicada, con lo cual, al no tener la referencia del año anterior y haberse cambiado el método no es fácil analizar cuál va a ser el aumento de cada tasa. Estamos esperando la concurrencia apenas se reúna la comisión de Presupuesto de los funcionarios municipales para que nos evacúen las dudas que tenemos. Esperemos que nos puedan dar las respuestas que les vamos a solicitar, sobre todo para llevarles tranquilidad a los vecinos. No se parte de la base como se hizo hasta ahora, en el cual se proyectaba un aumento en relación a esa ordenanza. Con lo cual ahora imagino que lo han proyectado a partir de un programa, que les permite proyectar cada tasa, pero nos han mandado la ordenanza sin mayores elementos.

-¿Qué se puede sacar en limpio?

-Hay muchas obras, es un presupuesto que hace mucho hincapié en eso, pero vemos que muchas de las obras que se proyectan para 2018 ya habían sido incluidas en presupuestos anteriores, como el transporte público, las bicisendas, obras que se vienen repitiendo y no se llevan adelante, sin embargo, se siguen incluyendo. Parece un presupuesto muy ambicioso, de 1300 millones de pesos, pero por otro lado vemos que algunos números, en algunos ítems, parecen inflados y en lo que es recaudación parece un presupuesto que no explica adecuadamente de dónde van a surgir los fondos para sostener el enorme gasto que se proyecta.