La Federación Agraria rechazó la suba de la tasa de red vial

La Federación Agraria Argentina filial Junín manifestó a través un comunicado que “rechaza categóricamente el aumento del 28% de la Tasa de Red Vial; dado que la tasa aumentó desde Diciembre de 2015 a la fecha, un 90% en promedio”.

Desde la entidad destacaron que estarían “dispuestos a negociar una mayor progresividad de acuerdo a la cantidad de hectáreas. Se pide que el 100% de lo recaudado sea afectado al servicio”.

Asimismo, solicitaron que se incluya en el presupuesto municipal la compra de tres motoniveladoras para los caminos rurales.

Rosana Franco, presidenta de la Filial Junín de dicha entidad aseguró: "No estamos de acuerdo con el aumento y no lo vamos a aceptar. Estamos dispuestos a dar todas las discusiones y esperamos poder reunirnos con el intendente antes de fin de año".

"El productor ya no puede soportar un aumento más y por eso tomamos esta postura crítica".