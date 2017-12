Giapor: “El objetivo es hermanar a todas las sociedades de fomento”

La historia del fomentismo en nuestra ciudad es centenaria. Los dirigentes locales recuerdan que ya en 1916 se habían formado comisiones vecinales para colaborar con la municipalidad, y en 1929 se pusieron en marcha las sociedades de fomento en los pueblos del partido con la finalidad de que cobraran los impuestos a los chacareros, algo que se le hacía muy difícil a las administraciones de entonces, y que también colaboraran con las autoridades para informar las condiciones en que estaban los caminos.

Esta iniciativa, que tuvo buenos resultados, con el tiempo se trasladó a los barrios de la ciudad. El actual presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, recuerdo que “el doctor Carlos Fernández (intendente entre 1971 y 1973) le dio mucho impulso a esto”, para lo que convocó a las cooperadoras de los colegios. “Así nacieron un montón de sociedades de fomento”, agrega Giapor.

A poco de haberse constituido muchas de ellas se formó la Federación de Sociedades de Fomento, donde se nuclearon. Eso funcionó un tiempo, luego hubo un paréntesis bastante largo y en un momento la Federación retomó en sus funciones, un 5 de diciembre. Es por ello que se eligió esa fecha para celebrar el Día del Fomentista del partido de Junín.

La Ordenanza 2240, sancionada el 25 de noviembre de 1985, oficializó este homenaje por parte del Concejo Deliberante.

Fomentismo ayer y hoy

En todo este tiempo, la tarea del fomentista fue variando. “Al ir logrando avances en la infraestructura de los barrios –cuenta Giapor–, fueron perdiendo interés en aquellos que tienen todo. Muchas tenemos casi todos los servicios y el progreso llegó por el esfuerzo de los vecinos, que creían en sus dirigentes fomentistas. Hay muchos conciudadanos con ganas de que Junín se desarrolle y eso hace posible que el intendente de turno tenga éxito en su gestión”.

En este momento, desde la Federación se está trabajando en “una amnistía al funcionamiento de todas las sociedades de fomento que no están bien constituidas”. Ya se realizaron numerosas reuniones para regularizar las que todavía estaban con dificultades, aunque varias aún no tienen los papeles al día ni personería jurídica. Según dicen, a partir de un convenio con Provincia, dentro de poco habrá una oficina en la municipalidad en donde se atenderá a las sociedades de fomento y otras instituciones que les resta completar su personería.

Giapor asegura que todavía hoy se ve esfuerzo y compromiso en las entidades barriales.

Relación con el poder

“Estoy convencido de que todos los intendentes escuchan. Cada uno tiene su modalidad de trabajo, pero todos tratan de ponerse de acuerdo”, afirma Giapor en relación a la relación con quienes detentan el poder en la ciudad.

El titular de la Federación sostiene que actualmente tienen “una muy buena relación” con el jefe comunal, aunque admite que “puede haber algún dirigente que no esté de acuerdo con él, pero eso es porque a veces se hacen trabajos en los barrios que no se le comunican al fomentista, entonces éste no sabe darles respuesta a los vecinos”. Y aclara: “No decimos que se pida permiso, pero sí que se informe al fomentista. Creo que debe haber una comunicación distinta, no quiero decirle lo que tiene que hacer pero sí debería saber qué se va a hacer en mi barrio”.

Objetivos

Pensando en el presente y el futuro, Giapor señala que “el objetivo de la Federación es hermanar definitivamente a todas las sociedades de fomento, porque el camino tiene que ser juntos; individualmente va a costar mucho más”.

Es que, más allá de las cuestiones de cada barrio, hay temas que involucran al conjunto. “Si las autoridades ven que hay un grupo compacto de gente reclamando, las cosas van a ser distintas, nos van a prestar más atención”, afirma Giapor, y grafica: “En el último tiempo presentamos reclamos por el mal funcionamiento de la empresa Edén en nuestra ciudad que nos prohíbe, con esta manera de trabajar, el progreso que podemos tener en el futuro, porque la empresa no está preparada para el crecimiento de Junín. Y después de haberle manifestado esto al intendente, desde el municipio se le mandó una carta documento a Edén y más adelante presentaron un plan de inversión”.

Con todo, este es solo uno de los ejemplos. “La Ruta 7 –añade Giapor– se termina gracias a la fuerza que hicieron los fomentistas, con los vecinos, que nos sumamos a lo que había comenzado la gente de Chacabuco. De la misma manera sucedió con la bomba de cobalto, o con el tema del arsénico. Por eso insisto que esto se logra con el esfuerzo de los vecinos y el pueblo que se une en las sociedades de fomento y éstas en la Federación. Por eso queremos lograr que el fomentista entienda que la mejor forma de lograr cosas es que estemos todos juntos”.